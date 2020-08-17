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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على نجران.. والمدني يصدر تحذيرًا

دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة.

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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على نجران.. والمدني يصدر تحذيرًا
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
10:17 AM

"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على نجران.. والمدني يصدر تحذيرًا

دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة.

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