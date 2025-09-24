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أمير الرياض يستقبل نجلاء العتيبي وشريفة المطيري

لحصولهما على جائزة الملك سلمان للدراسات العليا

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نجلاء بنت بخيت العتيبي وشريفة بنت عبدالرحمن المطيري؛ بمناسبة حصولهما على جائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية.
وخلال اللقاء، قدمت "نجلاء" و"شريفة" لأمير منطقة الرياض نسخة من الرسالة.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته لهما بتحقيق هذا الإنجاز الذي يحمل اسمًا غاليًا على الجميع، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما العلمية والعملية.
وأعربتا عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض على دعمة وتشجيعه للجميع على البحث العلمي ودراسة التاريخ الوطني والاستفادة منه.

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أمير الرياض يستقبل نجلاء العتيبي وشريفة المطيري
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نجلاء بنت بخيت العتيبي وشريفة بنت عبدالرحمن المطيري؛ بمناسبة حصولهما على جائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية.
وخلال اللقاء، قدمت "نجلاء" و"شريفة" لأمير منطقة الرياض نسخة من الرسالة.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته لهما بتحقيق هذا الإنجاز الذي يحمل اسمًا غاليًا على الجميع، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما العلمية والعملية.
وأعربتا عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض على دعمة وتشجيعه للجميع على البحث العلمي ودراسة التاريخ الوطني والاستفادة منه.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
03:09 PM
اخر تعديل
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
09:17 PM

أمير الرياض يستقبل نجلاء العتيبي وشريفة المطيري

لحصولهما على جائزة الملك سلمان للدراسات العليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
15
23,241

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نجلاء بنت بخيت العتيبي وشريفة بنت عبدالرحمن المطيري؛ بمناسبة حصولهما على جائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية.
وخلال اللقاء، قدمت "نجلاء" و"شريفة" لأمير منطقة الرياض نسخة من الرسالة.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته لهما بتحقيق هذا الإنجاز الذي يحمل اسمًا غاليًا على الجميع، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما العلمية والعملية.
وأعربتا عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض على دعمة وتشجيعه للجميع على البحث العلمي ودراسة التاريخ الوطني والاستفادة منه.

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