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شاهد.. خريجو طب أم القرى يقدمون خدمات إسعافية للحجاج

مجهوداتهم التطوعية تمتد لتشمل رجال الأمن العاملين في الحرم

ينتشر عدد من خريجي كليات الطب بجامعة أم القرى، في ساحات وأروقة المسجد الحرام لتقديم الخدمات الإسعافية تطوعياً، لضيوف الرحمن والعاملين على راحتهم.

ورصدت عدسة "سبق" من داخل المسجد الحرام، مجموعة من شباب مكة المتطوعين المنضوين ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك"، في إطار برامج مشروع "تعظيم البلد الحرام"، وهم يقدمون خدمة الإسعافات الأولية لرجال الأمن بالمسجد الحرام.

وذكر أحد الشباب أن عددهم 30 شاباً متخصصون من كليات الطب بجامعة أم القرى، يقدمون خدمة الإسعافات الأولية لضيوف الرحمن، ومن يقوم على خدمتهم بالمسجد الحرام من رجال الأمن ومنسوبي الجهات الرسمية المختلفة، في ظل عدم ارتباطهم بأعمال أخرى.

ويتوزع الخريجون على عدة مراكز تخدم المسجد الحرام تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، حتى نهاية موسم الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. خريجو طب أم القرى يقدمون خدمات إسعافية للحجاج
سبق

ينتشر عدد من خريجي كليات الطب بجامعة أم القرى، في ساحات وأروقة المسجد الحرام لتقديم الخدمات الإسعافية تطوعياً، لضيوف الرحمن والعاملين على راحتهم.

ورصدت عدسة "سبق" من داخل المسجد الحرام، مجموعة من شباب مكة المتطوعين المنضوين ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك"، في إطار برامج مشروع "تعظيم البلد الحرام"، وهم يقدمون خدمة الإسعافات الأولية لرجال الأمن بالمسجد الحرام.

وذكر أحد الشباب أن عددهم 30 شاباً متخصصون من كليات الطب بجامعة أم القرى، يقدمون خدمة الإسعافات الأولية لضيوف الرحمن، ومن يقوم على خدمتهم بالمسجد الحرام من رجال الأمن ومنسوبي الجهات الرسمية المختلفة، في ظل عدم ارتباطهم بأعمال أخرى.

ويتوزع الخريجون على عدة مراكز تخدم المسجد الحرام تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، حتى نهاية موسم الحج.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
06:03 PM

شاهد.. خريجو طب أم القرى يقدمون خدمات إسعافية للحجاج

مجهوداتهم التطوعية تمتد لتشمل رجال الأمن العاملين في الحرم

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
2,206

ينتشر عدد من خريجي كليات الطب بجامعة أم القرى، في ساحات وأروقة المسجد الحرام لتقديم الخدمات الإسعافية تطوعياً، لضيوف الرحمن والعاملين على راحتهم.

ورصدت عدسة "سبق" من داخل المسجد الحرام، مجموعة من شباب مكة المتطوعين المنضوين ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك"، في إطار برامج مشروع "تعظيم البلد الحرام"، وهم يقدمون خدمة الإسعافات الأولية لرجال الأمن بالمسجد الحرام.

وذكر أحد الشباب أن عددهم 30 شاباً متخصصون من كليات الطب بجامعة أم القرى، يقدمون خدمة الإسعافات الأولية لضيوف الرحمن، ومن يقوم على خدمتهم بالمسجد الحرام من رجال الأمن ومنسوبي الجهات الرسمية المختلفة، في ظل عدم ارتباطهم بأعمال أخرى.

ويتوزع الخريجون على عدة مراكز تخدم المسجد الحرام تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، حتى نهاية موسم الحج.

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