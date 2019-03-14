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الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

مصحوبة برياح سطحية نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
10:11 AM

الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

مصحوبة برياح سطحية نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,590

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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