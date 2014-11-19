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إصابة "البليهي" تؤرق "الهلال" قبل نهائي دوري أبطال آسيا

تدريبات متواصلة قبل مواجهة "بوهانغ ستيلرز" الثلاثاء

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة، أن الفحوص الطبية أوضحت إصابة المدافع "علي آل بليهي" في العضلة الضامة؛ حيث تواجد في العيادة بمقر النادي؛ مما يجعل مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي محط شك.

ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم مراناً اعتيادياً، تأهباً لنهائي دوري أبطال آسيا لعام 2021 أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

تركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية؛ حيث بدأ المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، طبق خلالها المدير الفني "ليوناردو جارديم" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، فيما يواصل الفريق تحضيراته لنهائي دوري أبطال آسيا بمران يقام مساء يوم الغد في مقر النادي.

الهلال دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة "البليهي" تؤرق "الهلال" قبل نهائي دوري أبطال آسيا
سبق

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة، أن الفحوص الطبية أوضحت إصابة المدافع "علي آل بليهي" في العضلة الضامة؛ حيث تواجد في العيادة بمقر النادي؛ مما يجعل مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي محط شك.

ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم مراناً اعتيادياً، تأهباً لنهائي دوري أبطال آسيا لعام 2021 أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

تركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية؛ حيث بدأ المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، طبق خلالها المدير الفني "ليوناردو جارديم" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، فيما يواصل الفريق تحضيراته لنهائي دوري أبطال آسيا بمران يقام مساء يوم الغد في مقر النادي.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
09:20 PM

إصابة "البليهي" تؤرق "الهلال" قبل نهائي دوري أبطال آسيا

تدريبات متواصلة قبل مواجهة "بوهانغ ستيلرز" الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة، أن الفحوص الطبية أوضحت إصابة المدافع "علي آل بليهي" في العضلة الضامة؛ حيث تواجد في العيادة بمقر النادي؛ مما يجعل مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي محط شك.

ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم مراناً اعتيادياً، تأهباً لنهائي دوري أبطال آسيا لعام 2021 أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

تركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية؛ حيث بدأ المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، طبق خلالها المدير الفني "ليوناردو جارديم" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، فيما يواصل الفريق تحضيراته لنهائي دوري أبطال آسيا بمران يقام مساء يوم الغد في مقر النادي.

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