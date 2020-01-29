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يوميًّا.. 2155 لترًا من المعطرات والمنظفات لطهارة البيت العتيق

ضِمن أعمال التطهير على مدار الساعة من خلال فريق متكامل

تقدم وكالة الشؤون الفنية والخدمية، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، أعمال التطهير على مدار الساعة؛ وذلك من خلال فريق عمل متكامل يقوم بتلك الأعمال؛ ليتمكن رواد بيت الله الحرام من أداء نسكهم.

ويتم استخدام 2155 لترًا يوميًّا من المعطرات والمنظفات لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية وتعقيمه وتعطيره.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني: يتم استخدام 2155 لترًا يوميًّا من المعطرات والمنظفات لتطهير وتعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية؛ حيث يتم غسيل المسجد الحرام كاملًا بساحاته ومرافقه ثلاث مرات يوميًّا مستخدمين 1830 لترًا من مواد التنظيف الصديقة للبيئة؛ وذلك حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على طهارة المسجد الحرام والحفاظ على سلامة قاصديه.

وأضاف "ودعاني": يتم استخدام 325 لترًا يوميًّا من المعطرات التي يتم استخدامها؛ لتعطير الأرضيات والسجاد والمناهل والمرافق الخارجية.

وأكد أن الإدارة تعمل دائمًا على تطوير وتجديد المواد والمعطرات؛ تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وكالة الشؤون الفنية والخدمية إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يوميًّا.. 2155 لترًا من المعطرات والمنظفات لطهارة البيت العتيق
سبق

تقدم وكالة الشؤون الفنية والخدمية، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، أعمال التطهير على مدار الساعة؛ وذلك من خلال فريق عمل متكامل يقوم بتلك الأعمال؛ ليتمكن رواد بيت الله الحرام من أداء نسكهم.

ويتم استخدام 2155 لترًا يوميًّا من المعطرات والمنظفات لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية وتعقيمه وتعطيره.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني: يتم استخدام 2155 لترًا يوميًّا من المعطرات والمنظفات لتطهير وتعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية؛ حيث يتم غسيل المسجد الحرام كاملًا بساحاته ومرافقه ثلاث مرات يوميًّا مستخدمين 1830 لترًا من مواد التنظيف الصديقة للبيئة؛ وذلك حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على طهارة المسجد الحرام والحفاظ على سلامة قاصديه.

وأضاف "ودعاني": يتم استخدام 325 لترًا يوميًّا من المعطرات التي يتم استخدامها؛ لتعطير الأرضيات والسجاد والمناهل والمرافق الخارجية.

وأكد أن الإدارة تعمل دائمًا على تطوير وتجديد المواد والمعطرات؛ تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
01:31 PM

يوميًّا.. 2155 لترًا من المعطرات والمنظفات لطهارة البيت العتيق

ضِمن أعمال التطهير على مدار الساعة من خلال فريق متكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدم وكالة الشؤون الفنية والخدمية، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، أعمال التطهير على مدار الساعة؛ وذلك من خلال فريق عمل متكامل يقوم بتلك الأعمال؛ ليتمكن رواد بيت الله الحرام من أداء نسكهم.

ويتم استخدام 2155 لترًا يوميًّا من المعطرات والمنظفات لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية وتعقيمه وتعطيره.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني: يتم استخدام 2155 لترًا يوميًّا من المعطرات والمنظفات لتطهير وتعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية؛ حيث يتم غسيل المسجد الحرام كاملًا بساحاته ومرافقه ثلاث مرات يوميًّا مستخدمين 1830 لترًا من مواد التنظيف الصديقة للبيئة؛ وذلك حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على طهارة المسجد الحرام والحفاظ على سلامة قاصديه.

وأضاف "ودعاني": يتم استخدام 325 لترًا يوميًّا من المعطرات التي يتم استخدامها؛ لتعطير الأرضيات والسجاد والمناهل والمرافق الخارجية.

وأكد أن الإدارة تعمل دائمًا على تطوير وتجديد المواد والمعطرات؛ تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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