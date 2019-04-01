افتتاح المعرض الأول للتوعية والتثقيف الصحي بـ"تعليم الأفلاج"

يهدف لتأمين بيئة صحية سليمة آمنة.. بمشاركة عدد من الجهات

افتتح محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم، المعرض الأول للتوعية والتثقيف الصحي الأول لتعليم الأفلاج، بحضور مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة ومساعديه وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأهلية .

وكانت إدارة تعليم الأفلاج، ممثلة بقسم الشؤون الصحية، قد نظمت اليوم معرضًا للتوعية والتثقيف الصحي بالسوق العام احتوت أركانه على مشاركات عدد من الجهات الحكومية وهي مستشفى الأفلاج العام، ومركز التنمية الاجتماعية، والتنمية الأسرية، وجمعية مكافحة التدخين ، والكلية التقنية بالأفلاج "بنات"، وهيئة الهلال الأحمر بالأفلاج، والمعهد الثانوي الصناعي.

وسلطت الجهات المشاركة الضوء، من خلال أركانها التي شاركت بها، على أهمية تعزيز الممارسات الصحية السلمية لرفع المستوى الصحي للمجتمع بأسره.

من جهته، ذكر رئيس قسم الشؤون الصحية بـ"تعليم الأفلاج" محمد الشريدة، أن المعرض يهدف لتحسين البيئة المحفزة للعادات والسلوكيات الصحية السليمة ورفع مستوى معارف واتجاهات أفراد المجتمع المدرسي لتأمين بيئة صحية سليمة آمنة .

وأضاف: من الأهداف التفصيلية للمعرض فتح قنوات الاتصال الفعالة بما يسهم في تحقيق الأهداف ونقل الخبرات والأفكار بين الجهات الحكومية والأهلية وتطويرها.

وأردف: المعرض سوف يستقبل الزوار من الأسر عصراً حتى مساء الخميس، ولقد صاحب المعرض إطلاق تعليم الأفلاج لعدد من المبادرات وهي طبيب المستقبل وفي كل منزل مسعف، وركن التجارب العلمية.