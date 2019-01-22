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من خلال "النيران الصديقة".. النصر يعبر محطة التعاون ويخطف الوصافة

في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حقق فوزاً صعباً على نظيره التعاون بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات النصر في الوصول لمرمى التعاون، لكن الدفاع كان متماسكًا وخلفهم الحارس "كاسيو" .

وفي الشوط الثاني أضاع لاعب النصر خالد الغنام عند الدقيقة 64 فرصة التقدم لفريقه بعد أن طوح بالكرة من فوق العارضة.


كما أضاع لاعب التعاون فهد الرشيدي فرصة سهلة داخل الصندوق النصراوي عند الدقيقة 71، بعد متابعة من الحارس وليد عبدالله .


ومن خلال النيران الصديقة أحرز عون السلولي هدف النصر الأول في مرمى فريقه عند الدقيقة 80 .

بتلك النتيجة خطف النصر الوصافة من الشباب ورفع رصيده إلى 35 نقطة، وبقي التعاون في منطقة الخطر برصيد 17 .

التعاون النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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من خلال "النيران الصديقة".. النصر يعبر محطة التعاون ويخطف الوصافة
سبق

قفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حقق فوزاً صعباً على نظيره التعاون بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات النصر في الوصول لمرمى التعاون، لكن الدفاع كان متماسكًا وخلفهم الحارس "كاسيو" .

وفي الشوط الثاني أضاع لاعب النصر خالد الغنام عند الدقيقة 64 فرصة التقدم لفريقه بعد أن طوح بالكرة من فوق العارضة.


كما أضاع لاعب التعاون فهد الرشيدي فرصة سهلة داخل الصندوق النصراوي عند الدقيقة 71، بعد متابعة من الحارس وليد عبدالله .


ومن خلال النيران الصديقة أحرز عون السلولي هدف النصر الأول في مرمى فريقه عند الدقيقة 80 .

بتلك النتيجة خطف النصر الوصافة من الشباب ورفع رصيده إلى 35 نقطة، وبقي التعاون في منطقة الخطر برصيد 17 .

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
05:56 PM
اخر تعديل
22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:56 AM

من خلال "النيران الصديقة".. النصر يعبر محطة التعاون ويخطف الوصافة

في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
9
3,855

قفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حقق فوزاً صعباً على نظيره التعاون بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات النصر في الوصول لمرمى التعاون، لكن الدفاع كان متماسكًا وخلفهم الحارس "كاسيو" .

وفي الشوط الثاني أضاع لاعب النصر خالد الغنام عند الدقيقة 64 فرصة التقدم لفريقه بعد أن طوح بالكرة من فوق العارضة.


كما أضاع لاعب التعاون فهد الرشيدي فرصة سهلة داخل الصندوق النصراوي عند الدقيقة 71، بعد متابعة من الحارس وليد عبدالله .


ومن خلال النيران الصديقة أحرز عون السلولي هدف النصر الأول في مرمى فريقه عند الدقيقة 80 .

بتلك النتيجة خطف النصر الوصافة من الشباب ورفع رصيده إلى 35 نقطة، وبقي التعاون في منطقة الخطر برصيد 17 .

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