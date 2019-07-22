النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخثلان": الحج العبادة الوحيدة التي تكفّر جميع الذنوب حتى الكبائر

أكد ضرورة مراعاة من يكرر الحج لتعليمات الدولة لأجل مصلحة الحجاج

أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الحج هو العبادة الوحيدة التي تكفّر جميع الذنوب حتى الكبائر وبه يرجع الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

وتفصيلاً، شدد الشيخ "الخثلان" على أهمية الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الدولة بالنسبة لمن يكرر الحج بأخذ التصريح لكون تلك التعليمات وضعت لأجل المصلحة العامة للحجاج.

ورد "الخثلان" على سؤال متصل في برنامج سؤال على الهاتف عبر إذاعة القرآن الكريم: أيهما أفضل أن أحج حج تطوع أم أتصدق بالمال الذي سوف أنفقه في الحج؟ بالقول: "كونه يحج أعظم وأفضل من أن يتصدق بهذا المبلغ فالأفضل أن يحج لأن الحج عمل صالح عظيم وهو يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر، بينما الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.

وتسأل في هذا الصدد: "أين الحج الذي يبذل الإنسان فيه جهدًا كبيرًا من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وليالي منى وما يواجهه من مصاعب ومتاعب من مجرد مبلغ يعطيه فقيرًا؟! أين أجر هذا من هذا؟ لا شك أن الذي يحج أجره عند الله أعظم وأكثر ثوابًا".

واستدرك الخثلان: لكن ينبغي مراعاة التعليمات التي وضعتها الدولة بالنسبة لمن يكرر الحج وأن يلتزم بأخذ تصريح للحج فلابد من الالتزام بهذه التعليمات التي وضعتها الدولة لأن هذه التعليمات إنما وضعت لأجل المصلحة العامة للحجاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخثلان": الحج العبادة الوحيدة التي تكفّر جميع الذنوب حتى الكبائر
سبق

أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الحج هو العبادة الوحيدة التي تكفّر جميع الذنوب حتى الكبائر وبه يرجع الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

وتفصيلاً، شدد الشيخ "الخثلان" على أهمية الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الدولة بالنسبة لمن يكرر الحج بأخذ التصريح لكون تلك التعليمات وضعت لأجل المصلحة العامة للحجاج.

ورد "الخثلان" على سؤال متصل في برنامج سؤال على الهاتف عبر إذاعة القرآن الكريم: أيهما أفضل أن أحج حج تطوع أم أتصدق بالمال الذي سوف أنفقه في الحج؟ بالقول: "كونه يحج أعظم وأفضل من أن يتصدق بهذا المبلغ فالأفضل أن يحج لأن الحج عمل صالح عظيم وهو يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر، بينما الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.

وتسأل في هذا الصدد: "أين الحج الذي يبذل الإنسان فيه جهدًا كبيرًا من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وليالي منى وما يواجهه من مصاعب ومتاعب من مجرد مبلغ يعطيه فقيرًا؟! أين أجر هذا من هذا؟ لا شك أن الذي يحج أجره عند الله أعظم وأكثر ثوابًا".

واستدرك الخثلان: لكن ينبغي مراعاة التعليمات التي وضعتها الدولة بالنسبة لمن يكرر الحج وأن يلتزم بأخذ تصريح للحج فلابد من الالتزام بهذه التعليمات التي وضعتها الدولة لأن هذه التعليمات إنما وضعت لأجل المصلحة العامة للحجاج.

22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
01:51 AM

"الخثلان": الحج العبادة الوحيدة التي تكفّر جميع الذنوب حتى الكبائر

أكد ضرورة مراعاة من يكرر الحج لتعليمات الدولة لأجل مصلحة الحجاج

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
1,080

أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الحج هو العبادة الوحيدة التي تكفّر جميع الذنوب حتى الكبائر وبه يرجع الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

وتفصيلاً، شدد الشيخ "الخثلان" على أهمية الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الدولة بالنسبة لمن يكرر الحج بأخذ التصريح لكون تلك التعليمات وضعت لأجل المصلحة العامة للحجاج.

ورد "الخثلان" على سؤال متصل في برنامج سؤال على الهاتف عبر إذاعة القرآن الكريم: أيهما أفضل أن أحج حج تطوع أم أتصدق بالمال الذي سوف أنفقه في الحج؟ بالقول: "كونه يحج أعظم وأفضل من أن يتصدق بهذا المبلغ فالأفضل أن يحج لأن الحج عمل صالح عظيم وهو يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر، بينما الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.

وتسأل في هذا الصدد: "أين الحج الذي يبذل الإنسان فيه جهدًا كبيرًا من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وليالي منى وما يواجهه من مصاعب ومتاعب من مجرد مبلغ يعطيه فقيرًا؟! أين أجر هذا من هذا؟ لا شك أن الذي يحج أجره عند الله أعظم وأكثر ثوابًا".

واستدرك الخثلان: لكن ينبغي مراعاة التعليمات التي وضعتها الدولة بالنسبة لمن يكرر الحج وأن يلتزم بأخذ تصريح للحج فلابد من الالتزام بهذه التعليمات التي وضعتها الدولة لأن هذه التعليمات إنما وضعت لأجل المصلحة العامة للحجاج.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,911
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,219
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,077
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,106

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة