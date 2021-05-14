النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

ضمك يسلم الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين راتب شهر رمضان

شملت جميع العاملين في النادي

أعلنت إدارة نادي ضمك عن صرف راتب شهر رمضان للأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، وجميع العاملين، اليوم الخميس، بحسب ما أعلن عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأوضح ضمك أن هذه الخطوة تأتي من قبل الإدارة، سعياً منها في سبيل الإيفاء بالاستحقاقات المالية وفق الخطة المالية المعتمدة، والموضوعة منذ بداية الموسم.
وجاء تسليم إدارة الفريق لمرتبات شهر رمضان، في وقت تواجه الأندية على الصعيدين المحلي والعالمي أزمة مالية إثر توقف الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اضطرت الإدارات إلى الاتفاق مع لاعبيها على تخفيض أجورهم بنسبة 50 في المئة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ضمك يسلم الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين راتب شهر رمضان
سبق

أعلنت إدارة نادي ضمك عن صرف راتب شهر رمضان للأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، وجميع العاملين، اليوم الخميس، بحسب ما أعلن عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأوضح ضمك أن هذه الخطوة تأتي من قبل الإدارة، سعياً منها في سبيل الإيفاء بالاستحقاقات المالية وفق الخطة المالية المعتمدة، والموضوعة منذ بداية الموسم.
وجاء تسليم إدارة الفريق لمرتبات شهر رمضان، في وقت تواجه الأندية على الصعيدين المحلي والعالمي أزمة مالية إثر توقف الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اضطرت الإدارات إلى الاتفاق مع لاعبيها على تخفيض أجورهم بنسبة 50 في المئة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:05 PM

ضمك يسلم الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين راتب شهر رمضان

شملت جميع العاملين في النادي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
450

أعلنت إدارة نادي ضمك عن صرف راتب شهر رمضان للأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، وجميع العاملين، اليوم الخميس، بحسب ما أعلن عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأوضح ضمك أن هذه الخطوة تأتي من قبل الإدارة، سعياً منها في سبيل الإيفاء بالاستحقاقات المالية وفق الخطة المالية المعتمدة، والموضوعة منذ بداية الموسم.
وجاء تسليم إدارة الفريق لمرتبات شهر رمضان، في وقت تواجه الأندية على الصعيدين المحلي والعالمي أزمة مالية إثر توقف الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اضطرت الإدارات إلى الاتفاق مع لاعبيها على تخفيض أجورهم بنسبة 50 في المئة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,216
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,244
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,440
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,312

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة