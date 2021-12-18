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مؤسسة النقد تجدّد تعميمها للبنوك: لا تمسوا بدلات غلاء المعيشة

قالت: في حال الاستقطاع الخاطئ تُعاد في مدة أقصاها 48 ساعة

جدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة، عدم المساس بأيِّ شكلٍ من الأشكال ببدلات غلاء المعيشة، التي صدر بها الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بتمديد صرفها حتى نهاية عام 2020م.

وأكّدت المؤسسة في تعميمها على البنوك والمصارف، استمرار عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة المشار إليها أعلاه بأيِّ شكلٍ من الأشكال، مع الأخذ في الحسبان عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، وفي حال الاستقطاع الخاطئ، فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

وتدعو مؤسسة النقد عملاء البنوك كافة، إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أيّ مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).

مؤسسة النقد العربي ساما بدلات غلاء المعيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤسسة النقد تجدّد تعميمها للبنوك: لا تمسوا بدلات غلاء المعيشة
سبق

جدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة، عدم المساس بأيِّ شكلٍ من الأشكال ببدلات غلاء المعيشة، التي صدر بها الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بتمديد صرفها حتى نهاية عام 2020م.

وأكّدت المؤسسة في تعميمها على البنوك والمصارف، استمرار عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة المشار إليها أعلاه بأيِّ شكلٍ من الأشكال، مع الأخذ في الحسبان عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، وفي حال الاستقطاع الخاطئ، فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

وتدعو مؤسسة النقد عملاء البنوك كافة، إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أيّ مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
09:29 AM

مؤسسة النقد تجدّد تعميمها للبنوك: لا تمسوا بدلات غلاء المعيشة

قالت: في حال الاستقطاع الخاطئ تُعاد في مدة أقصاها 48 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة، عدم المساس بأيِّ شكلٍ من الأشكال ببدلات غلاء المعيشة، التي صدر بها الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بتمديد صرفها حتى نهاية عام 2020م.

وأكّدت المؤسسة في تعميمها على البنوك والمصارف، استمرار عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة المشار إليها أعلاه بأيِّ شكلٍ من الأشكال، مع الأخذ في الحسبان عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، وفي حال الاستقطاع الخاطئ، فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

وتدعو مؤسسة النقد عملاء البنوك كافة، إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أيّ مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).

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