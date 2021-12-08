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جولات ولي العهد..."القصبي": التعاون السعودي الإماراتي قفز بالتبادل التجاري لـ365 ملياراً

أكد أن رؤية 2030 أوجدت الممكّنات والفرص لبناء منظومة أعمال تنافسية جاذبة ومحفزة

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، وخاصة المجال التجاري الذي يشهد تطوراً ملحوظاً نتيجة لرؤية البلدين الطموحة للمستقبل.

وأشار القصبي -بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاء أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولقاء أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة- إلى أن المملكة والإمارات ترتبطان بأواصر تاريخية وعلاقات أخوية وعادات وتقاليد ومصير مشترك قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكاملاً لرؤى البلدين للتعامل مع الحاضر وبناء المستقبل.

وأفاد الوزير القصبي أن لقاءات رجال الأعمال أسهمت في إيجاد شراكات تجارية واستثمارية وفرصاً واعدة في البلدين، مضيفاً أن انعقاد ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي وما يتم من خلاله من مشروعات واتفاقيات دلالة على الشراكة الحقيقية بين البلدين، التي تعد نموذجاً رائداً، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مضيفاً أن الزيارات المشتركة لكبار المسؤولين تعبّر عن الرغبة الجادة لتكريس الجهود وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف القصبي أن التبادل التجاري بين البلدين تنامى بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية (2017 - 2020) وبلغ 365 مليار ريال (97.2 مليار دولار)، وأن الجهود مستمرة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية عبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعمل على خطط ومشاريع تنموية رائدة مستدامة وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال مشاركة الفرص وفتح المجال وتمكين الاستثمار وتبادل الخبرات والمعارف.

واختتم حديثه بأن رؤية المملكة 2030 أوجدت الممكّنات والفرص لبناء منظومة أعمال تنافسية جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي عبر حلول ومبادرات وتشريعات توفر بيئة مشجعة للنمو الاقتصادي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جولات ولي العهد..."القصبي": التعاون السعودي الإماراتي قفز بالتبادل التجاري لـ365 ملياراً
سبق

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، وخاصة المجال التجاري الذي يشهد تطوراً ملحوظاً نتيجة لرؤية البلدين الطموحة للمستقبل.

وأشار القصبي -بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاء أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولقاء أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة- إلى أن المملكة والإمارات ترتبطان بأواصر تاريخية وعلاقات أخوية وعادات وتقاليد ومصير مشترك قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكاملاً لرؤى البلدين للتعامل مع الحاضر وبناء المستقبل.

وأفاد الوزير القصبي أن لقاءات رجال الأعمال أسهمت في إيجاد شراكات تجارية واستثمارية وفرصاً واعدة في البلدين، مضيفاً أن انعقاد ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي وما يتم من خلاله من مشروعات واتفاقيات دلالة على الشراكة الحقيقية بين البلدين، التي تعد نموذجاً رائداً، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مضيفاً أن الزيارات المشتركة لكبار المسؤولين تعبّر عن الرغبة الجادة لتكريس الجهود وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف القصبي أن التبادل التجاري بين البلدين تنامى بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية (2017 - 2020) وبلغ 365 مليار ريال (97.2 مليار دولار)، وأن الجهود مستمرة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية عبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعمل على خطط ومشاريع تنموية رائدة مستدامة وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال مشاركة الفرص وفتح المجال وتمكين الاستثمار وتبادل الخبرات والمعارف.

واختتم حديثه بأن رؤية المملكة 2030 أوجدت الممكّنات والفرص لبناء منظومة أعمال تنافسية جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي عبر حلول ومبادرات وتشريعات توفر بيئة مشجعة للنمو الاقتصادي.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:03 PM

جولات ولي العهد..."القصبي": التعاون السعودي الإماراتي قفز بالتبادل التجاري لـ365 ملياراً

أكد أن رؤية 2030 أوجدت الممكّنات والفرص لبناء منظومة أعمال تنافسية جاذبة ومحفزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، وخاصة المجال التجاري الذي يشهد تطوراً ملحوظاً نتيجة لرؤية البلدين الطموحة للمستقبل.

وأشار القصبي -بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاء أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولقاء أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة- إلى أن المملكة والإمارات ترتبطان بأواصر تاريخية وعلاقات أخوية وعادات وتقاليد ومصير مشترك قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكاملاً لرؤى البلدين للتعامل مع الحاضر وبناء المستقبل.

وأفاد الوزير القصبي أن لقاءات رجال الأعمال أسهمت في إيجاد شراكات تجارية واستثمارية وفرصاً واعدة في البلدين، مضيفاً أن انعقاد ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي وما يتم من خلاله من مشروعات واتفاقيات دلالة على الشراكة الحقيقية بين البلدين، التي تعد نموذجاً رائداً، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مضيفاً أن الزيارات المشتركة لكبار المسؤولين تعبّر عن الرغبة الجادة لتكريس الجهود وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف القصبي أن التبادل التجاري بين البلدين تنامى بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية (2017 - 2020) وبلغ 365 مليار ريال (97.2 مليار دولار)، وأن الجهود مستمرة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية عبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعمل على خطط ومشاريع تنموية رائدة مستدامة وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال مشاركة الفرص وفتح المجال وتمكين الاستثمار وتبادل الخبرات والمعارف.

واختتم حديثه بأن رؤية المملكة 2030 أوجدت الممكّنات والفرص لبناء منظومة أعمال تنافسية جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي عبر حلول ومبادرات وتشريعات توفر بيئة مشجعة للنمو الاقتصادي.

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