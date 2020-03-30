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14 عاماً .. أوروبا تسجل وفاة أصغر مصاب بفيروس كورونا

في البرتغال التي سجلت ما يقارب 6 آلاف إصابة و119 وفاة

بات مراهق من البرتغال، أصغر ضحايا فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وذلك عقب وفاته بالوباء في عمر الـ 14.

وتوفي فيتور غودينو؛ بمستشفى قرب مدينة بورتو في الساعات الباكرة من أمس الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن فيتور طالب المدرسة كان يعاني مرض الصدفية، الذي قد يؤثر على مناعة الجسم.

ووفق "سكاي نيوز" تأتي وفاة المراهق فيتور بعد أن أعلن سابقاً وفاة جولي إليوت؛ البالغة من العمر 16 عاماً، عقب إصابتها بالوباء في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء الماضي.

جدير بالذكر أن البرتغال سجلت ما يقارب 6 آلاف إصابة بكورونا، في حين بلغت حصيلة الوفيات 119 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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14 عاماً .. أوروبا تسجل وفاة أصغر مصاب بفيروس كورونا
سبق

بات مراهق من البرتغال، أصغر ضحايا فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وذلك عقب وفاته بالوباء في عمر الـ 14.

وتوفي فيتور غودينو؛ بمستشفى قرب مدينة بورتو في الساعات الباكرة من أمس الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن فيتور طالب المدرسة كان يعاني مرض الصدفية، الذي قد يؤثر على مناعة الجسم.

ووفق "سكاي نيوز" تأتي وفاة المراهق فيتور بعد أن أعلن سابقاً وفاة جولي إليوت؛ البالغة من العمر 16 عاماً، عقب إصابتها بالوباء في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء الماضي.

جدير بالذكر أن البرتغال سجلت ما يقارب 6 آلاف إصابة بكورونا، في حين بلغت حصيلة الوفيات 119 حالة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:46 AM

14 عاماً .. أوروبا تسجل وفاة أصغر مصاب بفيروس كورونا

في البرتغال التي سجلت ما يقارب 6 آلاف إصابة و119 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات مراهق من البرتغال، أصغر ضحايا فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وذلك عقب وفاته بالوباء في عمر الـ 14.

وتوفي فيتور غودينو؛ بمستشفى قرب مدينة بورتو في الساعات الباكرة من أمس الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن فيتور طالب المدرسة كان يعاني مرض الصدفية، الذي قد يؤثر على مناعة الجسم.

ووفق "سكاي نيوز" تأتي وفاة المراهق فيتور بعد أن أعلن سابقاً وفاة جولي إليوت؛ البالغة من العمر 16 عاماً، عقب إصابتها بالوباء في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء الماضي.

جدير بالذكر أن البرتغال سجلت ما يقارب 6 آلاف إصابة بكورونا، في حين بلغت حصيلة الوفيات 119 حالة.

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