دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في منطقتي "كوزوباي – وانتشاي" غداً الأحد ٢١ يوليو. وأوضحت القنصلية أن هذا التحذير جاء نظرًا لإعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات في تلك المناطق.

قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من التواجد بمنطقتين غدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-20 دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في منطقتي "كوزوباي – وانتشاي" غداً الأحد ٢١ يوليو.



وأوضحت القنصلية أن هذا التحذير جاء نظرًا لإعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات في تلك المناطق.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 01:40 PM

قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من التواجد بمنطقتين غدًا على خلفية إعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات فيهما





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دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في منطقتي "كوزوباي – وانتشاي" غداً الأحد ٢١ يوليو.



وأوضحت القنصلية أن هذا التحذير جاء نظرًا لإعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات في تلك المناطق.