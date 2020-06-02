البرازيل تسجل 11598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و623 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.
قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.البرازيل فيروس كورونا الجديد
قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.
قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.