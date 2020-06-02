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البرازيل تسجل 11598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و623 وفاة

إجمالي الإصابات 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل 11598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و623 وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:24 AM

البرازيل تسجل 11598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و623 وفاة

إجمالي الإصابات 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.

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