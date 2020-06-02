وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

البرازيل تسجل 11598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و623 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-02 قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 08:24 AM

البرازيل تسجل 11598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و623 وفاة إجمالي الإصابات 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937





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قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.