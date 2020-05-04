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إزالة 4 آلاف عقار خلال 12 مرحلة بغرض تطوير "نكاسة مكة"

الجهات المعنية انتهت من تنفيذ 5 وتستكمل السادسة حالياً

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، أمس الأحد، المرحلة السادسة لتطوير حي ‎النكاسة بمكة المكرمة، بعد فصل الخدمات، وتستهدف إزالة 114 عقاراً.

جاء ذلك بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وشهدت المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار.

ويبلغ مجموع مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة 12 مرحلة؛ حيث شهدت المرحلة الأولى إزالة 102 عقار، والمرحلة الثانية 106 عقارات، والمرحلة الرابعة 50 عقاراً، وفي المرحلة الخامسة أزيل 80 عقاراً.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة حالياً، على المرحلة السادسة لإزالة 114 عقارًا.

ويبلغ مجموع مراحل مشروع تطوير الحي العشوائي 12 مرحلة، انتهت الجهات المعنية من خمس منها وتعمل على السادسة حالياً، فيما تبقى 6 مراحل، ويستهدف المشروع في جميع مراحله تقريباً أربعة آلاف عقار.

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إزالة 4 آلاف عقار خلال 12 مرحلة بغرض تطوير "نكاسة مكة"
سبق

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، أمس الأحد، المرحلة السادسة لتطوير حي ‎النكاسة بمكة المكرمة، بعد فصل الخدمات، وتستهدف إزالة 114 عقاراً.

جاء ذلك بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وشهدت المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار.

ويبلغ مجموع مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة 12 مرحلة؛ حيث شهدت المرحلة الأولى إزالة 102 عقار، والمرحلة الثانية 106 عقارات، والمرحلة الرابعة 50 عقاراً، وفي المرحلة الخامسة أزيل 80 عقاراً.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة حالياً، على المرحلة السادسة لإزالة 114 عقارًا.

ويبلغ مجموع مراحل مشروع تطوير الحي العشوائي 12 مرحلة، انتهت الجهات المعنية من خمس منها وتعمل على السادسة حالياً، فيما تبقى 6 مراحل، ويستهدف المشروع في جميع مراحله تقريباً أربعة آلاف عقار.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:07 PM

إزالة 4 آلاف عقار خلال 12 مرحلة بغرض تطوير "نكاسة مكة"

الجهات المعنية انتهت من تنفيذ 5 وتستكمل السادسة حالياً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,536

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، أمس الأحد، المرحلة السادسة لتطوير حي ‎النكاسة بمكة المكرمة، بعد فصل الخدمات، وتستهدف إزالة 114 عقاراً.

جاء ذلك بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وشهدت المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار.

ويبلغ مجموع مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة 12 مرحلة؛ حيث شهدت المرحلة الأولى إزالة 102 عقار، والمرحلة الثانية 106 عقارات، والمرحلة الرابعة 50 عقاراً، وفي المرحلة الخامسة أزيل 80 عقاراً.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة حالياً، على المرحلة السادسة لإزالة 114 عقارًا.

ويبلغ مجموع مراحل مشروع تطوير الحي العشوائي 12 مرحلة، انتهت الجهات المعنية من خمس منها وتعمل على السادسة حالياً، فيما تبقى 6 مراحل، ويستهدف المشروع في جميع مراحله تقريباً أربعة آلاف عقار.

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