الرياض.. البحث عن مفقود من ذوي الاحتياجات غادر منزل أسرته ولم يعد
الأسرة تناشد مساعدتها والتواصل مع الشرطة في حال العثور عليه
تبحث إحدى الأسر عن مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعد أن غادر المنزل في حي إشبيليا شرق الرياض منذ ظهر أمس الاثنين ولم يعد.
وأوضحت الأسرة أن ابنها المفقود يدعى إسماعيل إبراهيم، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ، وقد تم إبلاغ مركز الشرطة عن فقدانه.
ودعت الأسرة الجميع للمساهمة في العثور عليه، والتواصل مع جهات الشرطة وعلى الرقم 0553151911.
الرياض.. البحث عن مفقود من ذوي الاحتياجات غادر منزل أسرته ولم يعد
فهد الغبيوي
سبق
2019-07-03
تبحث إحدى الأسر عن مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعد أن غادر المنزل في حي إشبيليا شرق الرياض منذ ظهر أمس الاثنين ولم يعد.
وأوضحت الأسرة أن ابنها المفقود يدعى إسماعيل إبراهيم، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ، وقد تم إبلاغ مركز الشرطة عن فقدانه.
ودعت الأسرة الجميع للمساهمة في العثور عليه، والتواصل مع جهات الشرطة وعلى الرقم 0553151911.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
01:03 AM
اخر تعديل
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
02:22 AM
الرياض.. البحث عن مفقود من ذوي الاحتياجات غادر منزل أسرته ولم يعد
الأسرة تناشد مساعدتها والتواصل مع الشرطة في حال العثور عليه
تبحث إحدى الأسر عن مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعد أن غادر المنزل في حي إشبيليا شرق الرياض منذ ظهر أمس الاثنين ولم يعد.
وأوضحت الأسرة أن ابنها المفقود يدعى إسماعيل إبراهيم، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ، وقد تم إبلاغ مركز الشرطة عن فقدانه.
ودعت الأسرة الجميع للمساهمة في العثور عليه، والتواصل مع جهات الشرطة وعلى الرقم 0553151911.