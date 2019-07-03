النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. البحث عن مفقود من ذوي الاحتياجات غادر منزل أسرته ولم يعد

الأسرة تناشد مساعدتها والتواصل مع الشرطة في حال العثور عليه

تبحث إحدى الأسر عن مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعد أن غادر المنزل في حي إشبيليا شرق الرياض منذ ظهر أمس الاثنين ولم يعد.

وأوضحت الأسرة أن ابنها المفقود يدعى إسماعيل إبراهيم، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ، وقد تم إبلاغ مركز الشرطة عن فقدانه.

ودعت الأسرة الجميع للمساهمة في العثور عليه، والتواصل مع جهات الشرطة وعلى الرقم 0553151911.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. البحث عن مفقود من ذوي الاحتياجات غادر منزل أسرته ولم يعد
سبق

تبحث إحدى الأسر عن مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعد أن غادر المنزل في حي إشبيليا شرق الرياض منذ ظهر أمس الاثنين ولم يعد.

وأوضحت الأسرة أن ابنها المفقود يدعى إسماعيل إبراهيم، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ، وقد تم إبلاغ مركز الشرطة عن فقدانه.

ودعت الأسرة الجميع للمساهمة في العثور عليه، والتواصل مع جهات الشرطة وعلى الرقم 0553151911.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
01:03 AM
اخر تعديل
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
02:22 AM

الرياض.. البحث عن مفقود من ذوي الاحتياجات غادر منزل أسرته ولم يعد

الأسرة تناشد مساعدتها والتواصل مع الشرطة في حال العثور عليه

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
6,029

تبحث إحدى الأسر عن مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعد أن غادر المنزل في حي إشبيليا شرق الرياض منذ ظهر أمس الاثنين ولم يعد.

وأوضحت الأسرة أن ابنها المفقود يدعى إسماعيل إبراهيم، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ، وقد تم إبلاغ مركز الشرطة عن فقدانه.

ودعت الأسرة الجميع للمساهمة في العثور عليه، والتواصل مع جهات الشرطة وعلى الرقم 0553151911.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,516
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,361
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,795
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,303

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة