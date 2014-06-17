خطيب جامع الأميرة موضي: الحوثيون شرذمة باغية تدعمها قوى إقليمية كارهة للمسلمين

قال: باعت دينها ووطنها لاستجلاب مكاسب شخصية ودنيوية على حساب عروبة اليمن

قال إمام وخطيب جامع الأميرة موضي السديري بالرياض الشيخ محمد السبر إن المملكة ابتليت بطائفة منحرفة عن الدين، وهي طائفة الحوثيين، تلك الفئة والشرذمة الباغية التي تدعمها قوى إقليمية كارهة للعرب والمسلمين، تهدف إلى بسط هيمنتها على اليمن وجعله منطلقًا لنفوذها على بلاد العرب والمسلمين، وتحالفت الفئة الباغية مع جماعات باعت دينها ووطنها لاستجلاب مكاسب شخصية ودنيوية على حساب عروبة اليمن.



وأضاف الشيخ السبر أن هذه الفئة المتآمرة على اليمن وأهله، تريد أن تغير هويته ودينه، وهي طائفة معروفة بالعدوان والدسائس، وقد عرف من يقف وراءها في داخل اليمن وخارجه، وأن أهدافهم ونواياهم مكشوفة للعيان من تخريب وإفساد وحقد طائفي أسود وإن ادعوا الإيمان، وأنهم أنصار الله وأعلنوا حرب الكفار.



وكشف السبر على أن الحوثيين وعقيدتهم تحركهم وتمولهم في ذلك صفوية إيران المجوسية وأعداء تجمعوا على عداء العرب والمسلمين، وتقسيم دولهم وإغراقهم في الفتن والحروب، يريدون زرع هذه الجماعة شوكة في خاصرة الجزيرة العربية، محاولين تكرار نفس المشهد في الشام والعراق ولم يلق العرب والمسلمون من زرعهم هذا خيرًا، بل عاثوا في تلك البلدان فسادًا وظلمًا وعدوانًا، وأنهم أصبحوا أعداءً للسلم مزعزعة للأمن وخطرًا وحربًا على أمن بلاد الحرمين الشريفين ودول الخليج واستقراره.



وأردف السبر: الحوثيون قوم طارئون على اليمن، وزمرة فعلت من الجرائم أفظعها من تشريد للناس وانتهاك للأعراض وسفك للدماء وقطع للسبل وإيقاف لحركة الحياة بهدم المساجد والمدارس ومؤسسات الدولة، بل تطاول الأوباش بمحاولات الاعتداء على حدود المملكة وتهديدهم بغزو الحرمين الشريفين وضربها بالصواريخ والأعمال الإرهابية والتخريبية.



وشدد السبر على أن الحوثيين يريدون بمحاولاتهم اليائسة والفاشلة زعزعة أمن بلاد التوحيد والسنة وبلد الحرمين الشريفين وخدمة أعداء الدين، ولن يحققوا مرادهم بحول الله وحفظه ونصره ثم بيقظة وعزيمة رجال أمننا وجنودنا الأشاوس الأبطال.



وتابع السبر: إن مدافعة الحوثيين بعاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، لهو قيام بحق الأخوة وحق الجوار وإغاثة الملهوف وإنقاذًا لبلاد الإسلام من تغلل المد الصفوي المحتل وقطع تمدد سم الأفعى الخطير في الأمة، كما أن استنقاذ اليمن من براثن الاحتلال الصفوي واجب شرعي والقتال في سبيله جهاد في سبيل الله والدفاع عن اليمن هو الدفاع عن الركن اليماني الذي يجاهر الأعداء احتلاله ويهددون أمن الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن ما يقوم به جنودنا البواسل من المجاهدين والمرابطين على حدودنا الجنوبية هو جهاد ورباط عظيم، فهم يدفعون الصائل ويردون الباغي ويجالدون الباطل ويكفون الشر عن بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين، فعملهم هذا من أعظم القربات وأوجب الواجبات.