النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إسلامية الرياض" لمراقبيها: امنعوا "الجائلين" من استغلال ساحات المساجد

توجيه للأئمة والمؤذنين بالإبلاغ عن هذه الممارسات لمعالجتها بشكل فوري

شددت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة الرياض- على مراقبي الجوامع والمساجد بمعالجة استغلال الباعة المتجولين لساحات المساجد ومداخلها ومعالجتها نظامًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه فرع الوزارة بالرياض، أئمة ومؤذني المساجد والجوامع، بإبلاغ المراقبين عن ما يُرصد من وجود لمثل هذه الممارسات؛ لمعالجتها بشكل فوري من قِبَل الفروع بالتعاون مع الجهات المختصة؛ وذلك لمخالفتها للأنظمة وما تسببه من تشويه للمكان وتضييق على المصلين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إسلامية الرياض" لمراقبيها: امنعوا "الجائلين" من استغلال ساحات المساجد
سبق

شددت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة الرياض- على مراقبي الجوامع والمساجد بمعالجة استغلال الباعة المتجولين لساحات المساجد ومداخلها ومعالجتها نظامًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه فرع الوزارة بالرياض، أئمة ومؤذني المساجد والجوامع، بإبلاغ المراقبين عن ما يُرصد من وجود لمثل هذه الممارسات؛ لمعالجتها بشكل فوري من قِبَل الفروع بالتعاون مع الجهات المختصة؛ وذلك لمخالفتها للأنظمة وما تسببه من تشويه للمكان وتضييق على المصلين.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
01:31 PM

"إسلامية الرياض" لمراقبيها: امنعوا "الجائلين" من استغلال ساحات المساجد

توجيه للأئمة والمؤذنين بالإبلاغ عن هذه الممارسات لمعالجتها بشكل فوري

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
2,385

شددت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة الرياض- على مراقبي الجوامع والمساجد بمعالجة استغلال الباعة المتجولين لساحات المساجد ومداخلها ومعالجتها نظامًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه فرع الوزارة بالرياض، أئمة ومؤذني المساجد والجوامع، بإبلاغ المراقبين عن ما يُرصد من وجود لمثل هذه الممارسات؛ لمعالجتها بشكل فوري من قِبَل الفروع بالتعاون مع الجهات المختصة؛ وذلك لمخالفتها للأنظمة وما تسببه من تشويه للمكان وتضييق على المصلين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,257
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة