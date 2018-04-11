نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية. وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمرّ حتى الساعة الـ10 مساءً.

"الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-11 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية.



وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمرّ حتى الساعة الـ10 مساءً.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 10:20 AM

"الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية.



وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمرّ حتى الساعة الـ10 مساءً.