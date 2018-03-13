النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصناعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية

تفقد المنطقة الصناعية والسكنية والمشاريع الحديثة واستمع لأفكار تطوير القطاع

ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الخميس، بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وفي التفاصيل، كان في استقبال الوزير لدى وصوله، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان وعدد من قيادات الهيئة الملكية، واستعرض الاجتماع أهم الخطط والمشاريع لمدن الهيئة الملكية، الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، رأس الخير، جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

واطلع وزير الصناعة والثروة المعدنية على عروض تخصصية قدمها عدد من مسؤولي الهيئة الملكية، فيما ناقش اجتماع مجلس الإدارة العديد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بحضور رئيس الهيئة الملكية برؤساء الصناعات بمدينة ينبع الصناعية، وتم استعراض خطط الوزارة لدعم وتحفيز الصناعات، كما استمع لاقتراحات وأفكار الصناعيين التطويرية للقطاع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.

واختتم الوزير "الخريف" زيارته بجولة ميدانية شملت المنطقة الصناعية والسكنية والمشاريع الحديثة للهيئة الملكية بينبع والتي شملت المجمع الحكومي وكلية ينبع الجامعية للبنين وتوسعة المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصناعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية
سبق

ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الخميس، بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وفي التفاصيل، كان في استقبال الوزير لدى وصوله، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان وعدد من قيادات الهيئة الملكية، واستعرض الاجتماع أهم الخطط والمشاريع لمدن الهيئة الملكية، الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، رأس الخير، جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

واطلع وزير الصناعة والثروة المعدنية على عروض تخصصية قدمها عدد من مسؤولي الهيئة الملكية، فيما ناقش اجتماع مجلس الإدارة العديد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بحضور رئيس الهيئة الملكية برؤساء الصناعات بمدينة ينبع الصناعية، وتم استعراض خطط الوزارة لدعم وتحفيز الصناعات، كما استمع لاقتراحات وأفكار الصناعيين التطويرية للقطاع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.

واختتم الوزير "الخريف" زيارته بجولة ميدانية شملت المنطقة الصناعية والسكنية والمشاريع الحديثة للهيئة الملكية بينبع والتي شملت المجمع الحكومي وكلية ينبع الجامعية للبنين وتوسعة المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:24 PM

وزير الصناعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية

تفقد المنطقة الصناعية والسكنية والمشاريع الحديثة واستمع لأفكار تطوير القطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
1,412

ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الخميس، بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وفي التفاصيل، كان في استقبال الوزير لدى وصوله، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان وعدد من قيادات الهيئة الملكية، واستعرض الاجتماع أهم الخطط والمشاريع لمدن الهيئة الملكية، الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، رأس الخير، جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

واطلع وزير الصناعة والثروة المعدنية على عروض تخصصية قدمها عدد من مسؤولي الهيئة الملكية، فيما ناقش اجتماع مجلس الإدارة العديد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بحضور رئيس الهيئة الملكية برؤساء الصناعات بمدينة ينبع الصناعية، وتم استعراض خطط الوزارة لدعم وتحفيز الصناعات، كما استمع لاقتراحات وأفكار الصناعيين التطويرية للقطاع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.

واختتم الوزير "الخريف" زيارته بجولة ميدانية شملت المنطقة الصناعية والسكنية والمشاريع الحديثة للهيئة الملكية بينبع والتي شملت المجمع الحكومي وكلية ينبع الجامعية للبنين وتوسعة المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,204
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,450
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,390
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,422

المقالات

القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة