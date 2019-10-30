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"الأرصاد" :الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الشرقية والحدود الشمالية

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير وضباب شرق ووسط وشمال المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق شرق ووسط وشمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد الطقس حالة الطقس الحدود الشمالية جازان عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" :الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الشرقية والحدود الشمالية
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق شرق ووسط وشمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
07:27 AM

"الأرصاد" :الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الشرقية والحدود الشمالية

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير وضباب شرق ووسط وشمال المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق شرق ووسط وشمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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