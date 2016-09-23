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شاهد.. قصة ولاء يرويها أبٌ لأبنائه في يوم الوطن٩١ بفيفاء

الأجيال تستذكر موقف شيخ الشمل في الوفاء بالعهد

قدّم عدد من أبناء فيفاء عملاً مصورًا في اليوم الوطني ٩١، يحكي فيه أبٌ لأبنائه عما وصلت إليه بلادنا من تقدم ورخاء، وما نعيشه من أمن وأمن، وليعلمهم الوفاء وتجديد الولاء لولاة أمرهم، مستذكرًا قصة قديمة لشيخ شمل فيفاء، في مشهدٍ عنوانه "لن نرضى بغير حكم آل سعود".. ولن تلد "فيفاء" إلا أوفياء.

وعودة إلى تفاصيل القصة التي تناولها الفيديو؛ فقد كانت حينها جبال فيفاء الحدودية، تواجه عدة غزوات من اليمن، رغبة من حاكم اليمن في تغيير الموقف، وصرف ولاء فيفاء عن الملك عبدالعزيز، لكسب قوة رجال فيفاء ومستغلاً عدم الاستقرار في المنطقة.

لكن رجال فيفاء صمدوا واستبسلوا في التصدي لمقاومة تلك المحاولة، التي باءت أخيرًا بالفشل، ورفض شيخ الشمل حينها ما عرض عليه وقال مقولته الشهيرة: "البيعة لا تؤخذ ولا تعطى إلا بشروطها، وأنا في عنقي بيعة للملك عبدالعزيز، والله لو لم يبقَ من آل سعود إلا امرأة واحدة ما نقضنا عهدنا، ولا رضينا بغير حكم آل سعود".

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شاهد.. قصة ولاء يرويها أبٌ لأبنائه في يوم الوطن٩١ بفيفاء
سبق

قدّم عدد من أبناء فيفاء عملاً مصورًا في اليوم الوطني ٩١، يحكي فيه أبٌ لأبنائه عما وصلت إليه بلادنا من تقدم ورخاء، وما نعيشه من أمن وأمن، وليعلمهم الوفاء وتجديد الولاء لولاة أمرهم، مستذكرًا قصة قديمة لشيخ شمل فيفاء، في مشهدٍ عنوانه "لن نرضى بغير حكم آل سعود".. ولن تلد "فيفاء" إلا أوفياء.

وعودة إلى تفاصيل القصة التي تناولها الفيديو؛ فقد كانت حينها جبال فيفاء الحدودية، تواجه عدة غزوات من اليمن، رغبة من حاكم اليمن في تغيير الموقف، وصرف ولاء فيفاء عن الملك عبدالعزيز، لكسب قوة رجال فيفاء ومستغلاً عدم الاستقرار في المنطقة.

لكن رجال فيفاء صمدوا واستبسلوا في التصدي لمقاومة تلك المحاولة، التي باءت أخيرًا بالفشل، ورفض شيخ الشمل حينها ما عرض عليه وقال مقولته الشهيرة: "البيعة لا تؤخذ ولا تعطى إلا بشروطها، وأنا في عنقي بيعة للملك عبدالعزيز، والله لو لم يبقَ من آل سعود إلا امرأة واحدة ما نقضنا عهدنا، ولا رضينا بغير حكم آل سعود".

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
03:23 PM

شاهد.. قصة ولاء يرويها أبٌ لأبنائه في يوم الوطن٩١ بفيفاء

الأجيال تستذكر موقف شيخ الشمل في الوفاء بالعهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - فيفاء
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1,910

قدّم عدد من أبناء فيفاء عملاً مصورًا في اليوم الوطني ٩١، يحكي فيه أبٌ لأبنائه عما وصلت إليه بلادنا من تقدم ورخاء، وما نعيشه من أمن وأمن، وليعلمهم الوفاء وتجديد الولاء لولاة أمرهم، مستذكرًا قصة قديمة لشيخ شمل فيفاء، في مشهدٍ عنوانه "لن نرضى بغير حكم آل سعود".. ولن تلد "فيفاء" إلا أوفياء.

وعودة إلى تفاصيل القصة التي تناولها الفيديو؛ فقد كانت حينها جبال فيفاء الحدودية، تواجه عدة غزوات من اليمن، رغبة من حاكم اليمن في تغيير الموقف، وصرف ولاء فيفاء عن الملك عبدالعزيز، لكسب قوة رجال فيفاء ومستغلاً عدم الاستقرار في المنطقة.

لكن رجال فيفاء صمدوا واستبسلوا في التصدي لمقاومة تلك المحاولة، التي باءت أخيرًا بالفشل، ورفض شيخ الشمل حينها ما عرض عليه وقال مقولته الشهيرة: "البيعة لا تؤخذ ولا تعطى إلا بشروطها، وأنا في عنقي بيعة للملك عبدالعزيز، والله لو لم يبقَ من آل سعود إلا امرأة واحدة ما نقضنا عهدنا، ولا رضينا بغير حكم آل سعود".

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