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منتدى عبقر الشعري بـ"أدبي جدة" يطلق قناة للتواصل الثقافي منذ بدء جائحة كورونا

الشريف: تواصل الأدباء والمبدعين مع جمهورهم خلال عيد الفطر وتهنئتهم بالمناسبة

أطلق منتدى عبقر الشعري بأدبي جدة منذ بدء جائحة كورونا وصدور قرارات القيادة الحكيمة بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي قناة للتواصل الثقافي عبر قناة المنتدى على منصة "يوتيوب"، حيث تفاعل عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين مع بادرة "أدب العزلة" التي أطلقتها القناة للتواصل مع المشاهدين ومتابعي الشأن الثقافي بالحديث عن تجاربهم الشخصية مع أدب العزلة وما يفعله الإنسان المبدع إزاء ذلك.

وضمّت سلسلة حلقات بادرة "أدب العزلة" أسماء كبار الأدباء والشعراء كجاسم الصحيّح ومحمد جبر الحربي ومحمد الحسن الحفظي وعلي الحازمي وعبدالملك الخديدي وإبراهيم صعابي وغيرهم - وتابعت قناة عبقر الشعري إطلاق بادرة أخرى لتواصل الأدباء والمبدعين مع جمهورهم خلال عيد الفطر المبارك وتهنئتهم بالعيد وذلك وفقًا لرئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف.

وأكد أن مبادرات عبقر الاجتماعية عبر قناتها تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية للنادي الأدبي الثقافي بجدة لدعم الحراك الثقافي واستمراره على الرغم من ظروف الجائحة وتأكيدًا لجهود القيادة الرشيدة في إدارة الأزمة، مشيرًا إلى مواصلة منتدى عبقر لأنشطته الثقافية وريادته في ذلك.

كما وجّه "الشريف" شكره وامتنانه لأعضاء منتدى عبقر الشعري اسمًا اسمًا الذين كرسوا وقتهم الثمين وجهودهم المقدرة في الارتقاء بالمنتدى على مدار تسع سنوات من العمل والإيثار وترجموا بصدق مفهوم روح التطوع الثقافي عند المثقف الأصيل ولرئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة؛ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي على دعمه اللامحدود لأنشطة منتدى عبقر الشعري، ولجميع الأدباء والشعراء والروائيين والفنانين التشكيليين الذين شاركوا المنتدى وأثروا الساحة الثقافية السعودية.

ودعا الشريف رواد منتدى عبقر الشعري والنادي الأدبي بجدة والمهتمين بالشأن الثقافي إلى الاشتراك في قناة منتدى عبقر الشعري عبر منصة "اليوتيوب" على الرابط https://2u.pw/rFRKh ومتابعة أنشطة المنتدى الأدبية والتي ستستمر في عرض الأمسيات الشعرية وكل الأنشطة الثقافية مستقبلاً من خلال قناة عبقر الشعري التفاعلية .

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منتدى عبقر الشعري بـ"أدبي جدة" يطلق قناة للتواصل الثقافي منذ بدء جائحة كورونا
سبق

أطلق منتدى عبقر الشعري بأدبي جدة منذ بدء جائحة كورونا وصدور قرارات القيادة الحكيمة بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي قناة للتواصل الثقافي عبر قناة المنتدى على منصة "يوتيوب"، حيث تفاعل عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين مع بادرة "أدب العزلة" التي أطلقتها القناة للتواصل مع المشاهدين ومتابعي الشأن الثقافي بالحديث عن تجاربهم الشخصية مع أدب العزلة وما يفعله الإنسان المبدع إزاء ذلك.

وضمّت سلسلة حلقات بادرة "أدب العزلة" أسماء كبار الأدباء والشعراء كجاسم الصحيّح ومحمد جبر الحربي ومحمد الحسن الحفظي وعلي الحازمي وعبدالملك الخديدي وإبراهيم صعابي وغيرهم - وتابعت قناة عبقر الشعري إطلاق بادرة أخرى لتواصل الأدباء والمبدعين مع جمهورهم خلال عيد الفطر المبارك وتهنئتهم بالعيد وذلك وفقًا لرئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف.

وأكد أن مبادرات عبقر الاجتماعية عبر قناتها تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية للنادي الأدبي الثقافي بجدة لدعم الحراك الثقافي واستمراره على الرغم من ظروف الجائحة وتأكيدًا لجهود القيادة الرشيدة في إدارة الأزمة، مشيرًا إلى مواصلة منتدى عبقر لأنشطته الثقافية وريادته في ذلك.

كما وجّه "الشريف" شكره وامتنانه لأعضاء منتدى عبقر الشعري اسمًا اسمًا الذين كرسوا وقتهم الثمين وجهودهم المقدرة في الارتقاء بالمنتدى على مدار تسع سنوات من العمل والإيثار وترجموا بصدق مفهوم روح التطوع الثقافي عند المثقف الأصيل ولرئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة؛ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي على دعمه اللامحدود لأنشطة منتدى عبقر الشعري، ولجميع الأدباء والشعراء والروائيين والفنانين التشكيليين الذين شاركوا المنتدى وأثروا الساحة الثقافية السعودية.

ودعا الشريف رواد منتدى عبقر الشعري والنادي الأدبي بجدة والمهتمين بالشأن الثقافي إلى الاشتراك في قناة منتدى عبقر الشعري عبر منصة "اليوتيوب" على الرابط https://2u.pw/rFRKh ومتابعة أنشطة المنتدى الأدبية والتي ستستمر في عرض الأمسيات الشعرية وكل الأنشطة الثقافية مستقبلاً من خلال قناة عبقر الشعري التفاعلية .

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:08 AM

منتدى عبقر الشعري بـ"أدبي جدة" يطلق قناة للتواصل الثقافي منذ بدء جائحة كورونا

الشريف: تواصل الأدباء والمبدعين مع جمهورهم خلال عيد الفطر وتهنئتهم بالمناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلق منتدى عبقر الشعري بأدبي جدة منذ بدء جائحة كورونا وصدور قرارات القيادة الحكيمة بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي قناة للتواصل الثقافي عبر قناة المنتدى على منصة "يوتيوب"، حيث تفاعل عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين مع بادرة "أدب العزلة" التي أطلقتها القناة للتواصل مع المشاهدين ومتابعي الشأن الثقافي بالحديث عن تجاربهم الشخصية مع أدب العزلة وما يفعله الإنسان المبدع إزاء ذلك.

وضمّت سلسلة حلقات بادرة "أدب العزلة" أسماء كبار الأدباء والشعراء كجاسم الصحيّح ومحمد جبر الحربي ومحمد الحسن الحفظي وعلي الحازمي وعبدالملك الخديدي وإبراهيم صعابي وغيرهم - وتابعت قناة عبقر الشعري إطلاق بادرة أخرى لتواصل الأدباء والمبدعين مع جمهورهم خلال عيد الفطر المبارك وتهنئتهم بالعيد وذلك وفقًا لرئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف.

وأكد أن مبادرات عبقر الاجتماعية عبر قناتها تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية للنادي الأدبي الثقافي بجدة لدعم الحراك الثقافي واستمراره على الرغم من ظروف الجائحة وتأكيدًا لجهود القيادة الرشيدة في إدارة الأزمة، مشيرًا إلى مواصلة منتدى عبقر لأنشطته الثقافية وريادته في ذلك.

كما وجّه "الشريف" شكره وامتنانه لأعضاء منتدى عبقر الشعري اسمًا اسمًا الذين كرسوا وقتهم الثمين وجهودهم المقدرة في الارتقاء بالمنتدى على مدار تسع سنوات من العمل والإيثار وترجموا بصدق مفهوم روح التطوع الثقافي عند المثقف الأصيل ولرئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة؛ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي على دعمه اللامحدود لأنشطة منتدى عبقر الشعري، ولجميع الأدباء والشعراء والروائيين والفنانين التشكيليين الذين شاركوا المنتدى وأثروا الساحة الثقافية السعودية.

ودعا الشريف رواد منتدى عبقر الشعري والنادي الأدبي بجدة والمهتمين بالشأن الثقافي إلى الاشتراك في قناة منتدى عبقر الشعري عبر منصة "اليوتيوب" على الرابط https://2u.pw/rFRKh ومتابعة أنشطة المنتدى الأدبية والتي ستستمر في عرض الأمسيات الشعرية وكل الأنشطة الثقافية مستقبلاً من خلال قناة عبقر الشعري التفاعلية .

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