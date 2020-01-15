أكثر من 21 ألف زيارة تفتيش بيئي خلال عام 2019

مكة المكرمة سجلت أعلى المناطق في المخالفات

ضبطت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 8754 مخالفة بيئية في عام 2019م، من خلال 21369 زيارة تفتيشية إلكترونية في مختلف مناطق المملكة.

وقال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي: إن فرق التفتيش البيئي أنجزت الزيارات على مستوى المملكة بهدف رفع مستوى الوعي البيئي للمنشآت، والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير البيئية المعتمدة في النظام العام للبيئة.

وأضاف "الطريقي": مكة المكرمة سجلت أعلى المناطق في عدد المخالفات المسجلة بـ 3069 مخالفة نتجت من 4756 زيارة، يليها منطقة الرياض بـ 1799 مخالفة من 4573 زيارة، ثم المنطقة الجنوبية بـ 1070 مخالفة من 2427 زيارة، والمنطقة الشرقية بـ 922 مخالفة من 4392 زيارة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 907 مخالفات من 3004 مخالفات، ومنطقة جازان بـ 499 مخالفة من 903 زيارات، فيما سجلت أقل عدد من المخالفات بالمنطقة الشمالية بـ 488 مخالفة من 1314 زيارة تفتيشية إلكترونية.

وأكد "الطريقي" أن فرق التفتيش البيئي ستواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية لتصحيح أوضاعهم البيئية المخالفة، والمراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإيقاع الغرامات والعقوبات على الجهات المخالفة من واقع القوانين المنصوص عليها في النظام العام ولوائحه التنفيذية.