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زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل إندونيسيا

لم تَرِد معلومات عن خسائر بشرية

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، سواحل إندونيسيا؛ حسب ما أفاد به المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل.

وبحسب المركز، تم تسجيل الزلزال الساعة 22.48 بالتوقيت العالمي، وحدث مركز الزلزال على بعد 246 كيلومترًا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة وعلى عمق 53 كيلومترًا.

ولم تَرِد معلومات عن خسائر بشرية.

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زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل إندونيسيا
سبق

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، سواحل إندونيسيا؛ حسب ما أفاد به المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل.

وبحسب المركز، تم تسجيل الزلزال الساعة 22.48 بالتوقيت العالمي، وحدث مركز الزلزال على بعد 246 كيلومترًا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة وعلى عمق 53 كيلومترًا.

ولم تَرِد معلومات عن خسائر بشرية.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
08:13 AM

زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل إندونيسيا

لم تَرِد معلومات عن خسائر بشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، سواحل إندونيسيا؛ حسب ما أفاد به المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل.

وبحسب المركز، تم تسجيل الزلزال الساعة 22.48 بالتوقيت العالمي، وحدث مركز الزلزال على بعد 246 كيلومترًا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة وعلى عمق 53 كيلومترًا.

ولم تَرِد معلومات عن خسائر بشرية.

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