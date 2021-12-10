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الاثنين: قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا

تجرى، يوم الاثنين المقبل، قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021 في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.

طريقة سحب القرعة

سيتم وضع وعاءين، أحدهما يضم متصدري المجموعات (المصنفين)، والآخر ثمانية أندية صاحبة المركز الثاني (غير مصنفة)، وبناءً على ذلك سيتواجه فريق مصنف مع آخر غير مصنف.

قواعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ولا يمكن أن يتواجها فريقان ينتميان لنفس البلد، ولا يمكن أيضًا للفرق مواجهة الأندية التي قابلتها خلال دور المجموعات.

وتلعب مباريات ثمن نهائي على مباراتين ذهابًا وإيابًا، مع منح الفرق التي تصدّرت مجموعاتها ميزة لعب مباراة الإياب على أرضها.

وتم إلغاء ما يسمى بقاعدة الأهداف خارج الأرض، لذا فإنه في حال استمرار التعادل بعد 180 دقيقة، سيذهب الفريقان إلى الوقت الإضافي، بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرضه وخارجها. وإذا استمر التعادل بعد 30 دقيقة إضافية، فسيتم حسم هوية المتأهل إلى ربع النهائي بركلات الترجيح.

الأندية المتأهلة على رأس مجموعاتها

أياكس، بايرن ميونيخ، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ليل.

الأندية المتأهلة في مركز الوصافة

أتليتكو مدريد، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سبورتينغ لشبونة، بنفيكا، سالزبورغ، فياريال.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

الذهاب

أيام 15، و16، و22، و23 فبراير القادم.

الإياب

أيام 8، و9، و15، و16 مارس القادم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاثنين: قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا
سبق

تجرى، يوم الاثنين المقبل، قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021 في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.

طريقة سحب القرعة

سيتم وضع وعاءين، أحدهما يضم متصدري المجموعات (المصنفين)، والآخر ثمانية أندية صاحبة المركز الثاني (غير مصنفة)، وبناءً على ذلك سيتواجه فريق مصنف مع آخر غير مصنف.

قواعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ولا يمكن أن يتواجها فريقان ينتميان لنفس البلد، ولا يمكن أيضًا للفرق مواجهة الأندية التي قابلتها خلال دور المجموعات.

وتلعب مباريات ثمن نهائي على مباراتين ذهابًا وإيابًا، مع منح الفرق التي تصدّرت مجموعاتها ميزة لعب مباراة الإياب على أرضها.

وتم إلغاء ما يسمى بقاعدة الأهداف خارج الأرض، لذا فإنه في حال استمرار التعادل بعد 180 دقيقة، سيذهب الفريقان إلى الوقت الإضافي، بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرضه وخارجها. وإذا استمر التعادل بعد 30 دقيقة إضافية، فسيتم حسم هوية المتأهل إلى ربع النهائي بركلات الترجيح.

الأندية المتأهلة على رأس مجموعاتها

أياكس، بايرن ميونيخ، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ليل.

الأندية المتأهلة في مركز الوصافة

أتليتكو مدريد، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سبورتينغ لشبونة، بنفيكا، سالزبورغ، فياريال.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

الذهاب

أيام 15، و16، و22، و23 فبراير القادم.

الإياب

أيام 8، و9، و15، و16 مارس القادم.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
05:19 PM

الاثنين: قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجرى، يوم الاثنين المقبل، قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021 في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.

طريقة سحب القرعة

سيتم وضع وعاءين، أحدهما يضم متصدري المجموعات (المصنفين)، والآخر ثمانية أندية صاحبة المركز الثاني (غير مصنفة)، وبناءً على ذلك سيتواجه فريق مصنف مع آخر غير مصنف.

قواعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ولا يمكن أن يتواجها فريقان ينتميان لنفس البلد، ولا يمكن أيضًا للفرق مواجهة الأندية التي قابلتها خلال دور المجموعات.

وتلعب مباريات ثمن نهائي على مباراتين ذهابًا وإيابًا، مع منح الفرق التي تصدّرت مجموعاتها ميزة لعب مباراة الإياب على أرضها.

وتم إلغاء ما يسمى بقاعدة الأهداف خارج الأرض، لذا فإنه في حال استمرار التعادل بعد 180 دقيقة، سيذهب الفريقان إلى الوقت الإضافي، بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرضه وخارجها. وإذا استمر التعادل بعد 30 دقيقة إضافية، فسيتم حسم هوية المتأهل إلى ربع النهائي بركلات الترجيح.

الأندية المتأهلة على رأس مجموعاتها

أياكس، بايرن ميونيخ، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ليل.

الأندية المتأهلة في مركز الوصافة

أتليتكو مدريد، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سبورتينغ لشبونة، بنفيكا، سالزبورغ، فياريال.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

الذهاب

أيام 15، و16، و22، و23 فبراير القادم.

الإياب

أيام 8، و9، و15، و16 مارس القادم.

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