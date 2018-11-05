"تحديث بيانات" إلزامي لموظفي ‏‫الخدمة المدنية للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية

ألزمت وزارة الخدمة المدنية موظفيها بتحديث بياناتهم من خلال خدمة "بياناتي" والتأكيد بأنها شرط إلزامي للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم بالوزارة، اعتباراً من العاشر من شهر ربيع الأول المقبل، وذلك انطلاقاً من كون خدمة "بياناتي" إحدى ثمار المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية الحكومية، وحرصها التام على تصحيح البيانات الخاصة بموظفي القطاع العام واستعراضها حتى يتمكن الموظف من متابعة كافة الطلبات من أي مكان، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، والمزيد من الخدمات الرقمية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف دون الحاجة للمراجعة.

الجدير بالذكر أن الوزارة ستعكف في القريب العاجل على تنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية لممثلي الموارد البشرية من الجهات الحكومية، على طرق استخدام هذه الخدمة والاستفادة منها في عمليات الموارد البشرية المتنوعة، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق عن إطلاق منصة "بياناتي الوظيفية"، إحدى خدمات الوزارة الرقمية التي تقدمها لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، من أجل تحقيق هدف فتح قناة جديدة للبيانات تمكن الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.