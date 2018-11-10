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"ترامب" يثير سخط الأمريكيين بتصرف غير متوقع.. التفاصيل هنا

تعرَّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (السبت) للانتقادات بعد إلغائه زيارة إلى المقبرة الأمريكية في بوا بيلو في فرنسا بسبب الطقس الماطر، رغم أنه كان من المفترض أن يتوجه ترامب مع زوجته ميلانيا على متن مروحية إلى بوا بيلو التي كانت ساحة معركة، وتضم مقبرة لجنود المارينز الذين حاربوا القوات الألمانية في 1918.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن "رحلة الرئيس والسيدة الأولى إلى المقبرة والنصب الأمريكيَّيْن في اين-مارن أُلغيت بسبب مواعيد وصعوبات لوجستية ناجمة عن الطقس"، بحسب "فرانس برس".

وأوفد ترامب نيابة عنه كبير موظفي البيت الأبيض الجنرال جون كيلي ورئيس الأركان المشتركة الجنرال جو دانفورد إلى المكان الذي يبعد 80 كلم شمال شرق باريس.

ورأى البعض في عدم ذهاب ترامب غير المتوقع إلى بوا بيلو ما ينم عن عدم احترام للجنود الأمريكيين الذين حاربوا وقُتلوا في الخنادق؛ ما أثار سخط الكثير من الأمريكيين.

وقُتل أو جُرح أكثر من 7 آلاف جندي في معركة يونيو (حزيران) 1918 في بوا بيلو. وتضم المقبرة رفات 2289 من قتلى الحرب.

وزيارة ترامب هذه كانت إحدى زيارتين مقررتين لمقابر تضم رفات محاربين في العطلة الأسبوعية التي تتزامن مع إحياء يوم قدامى المحاربين في الولايات المتحدة.

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"ترامب" يثير سخط الأمريكيين بتصرف غير متوقع.. التفاصيل هنا
سبق

تعرَّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (السبت) للانتقادات بعد إلغائه زيارة إلى المقبرة الأمريكية في بوا بيلو في فرنسا بسبب الطقس الماطر، رغم أنه كان من المفترض أن يتوجه ترامب مع زوجته ميلانيا على متن مروحية إلى بوا بيلو التي كانت ساحة معركة، وتضم مقبرة لجنود المارينز الذين حاربوا القوات الألمانية في 1918.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن "رحلة الرئيس والسيدة الأولى إلى المقبرة والنصب الأمريكيَّيْن في اين-مارن أُلغيت بسبب مواعيد وصعوبات لوجستية ناجمة عن الطقس"، بحسب "فرانس برس".

وأوفد ترامب نيابة عنه كبير موظفي البيت الأبيض الجنرال جون كيلي ورئيس الأركان المشتركة الجنرال جو دانفورد إلى المكان الذي يبعد 80 كلم شمال شرق باريس.

ورأى البعض في عدم ذهاب ترامب غير المتوقع إلى بوا بيلو ما ينم عن عدم احترام للجنود الأمريكيين الذين حاربوا وقُتلوا في الخنادق؛ ما أثار سخط الكثير من الأمريكيين.

وقُتل أو جُرح أكثر من 7 آلاف جندي في معركة يونيو (حزيران) 1918 في بوا بيلو. وتضم المقبرة رفات 2289 من قتلى الحرب.

وزيارة ترامب هذه كانت إحدى زيارتين مقررتين لمقابر تضم رفات محاربين في العطلة الأسبوعية التي تتزامن مع إحياء يوم قدامى المحاربين في الولايات المتحدة.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:40 PM

"ترامب" يثير سخط الأمريكيين بتصرف غير متوقع.. التفاصيل هنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,409

تعرَّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (السبت) للانتقادات بعد إلغائه زيارة إلى المقبرة الأمريكية في بوا بيلو في فرنسا بسبب الطقس الماطر، رغم أنه كان من المفترض أن يتوجه ترامب مع زوجته ميلانيا على متن مروحية إلى بوا بيلو التي كانت ساحة معركة، وتضم مقبرة لجنود المارينز الذين حاربوا القوات الألمانية في 1918.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن "رحلة الرئيس والسيدة الأولى إلى المقبرة والنصب الأمريكيَّيْن في اين-مارن أُلغيت بسبب مواعيد وصعوبات لوجستية ناجمة عن الطقس"، بحسب "فرانس برس".

وأوفد ترامب نيابة عنه كبير موظفي البيت الأبيض الجنرال جون كيلي ورئيس الأركان المشتركة الجنرال جو دانفورد إلى المكان الذي يبعد 80 كلم شمال شرق باريس.

ورأى البعض في عدم ذهاب ترامب غير المتوقع إلى بوا بيلو ما ينم عن عدم احترام للجنود الأمريكيين الذين حاربوا وقُتلوا في الخنادق؛ ما أثار سخط الكثير من الأمريكيين.

وقُتل أو جُرح أكثر من 7 آلاف جندي في معركة يونيو (حزيران) 1918 في بوا بيلو. وتضم المقبرة رفات 2289 من قتلى الحرب.

وزيارة ترامب هذه كانت إحدى زيارتين مقررتين لمقابر تضم رفات محاربين في العطلة الأسبوعية التي تتزامن مع إحياء يوم قدامى المحاربين في الولايات المتحدة.

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