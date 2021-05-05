"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
قال: حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-05
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
10:25 AM
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
قال: حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.