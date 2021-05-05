ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-05 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442 10:25 AM

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة قال: حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.