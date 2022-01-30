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"الحج والعمرة": يجب ظهور حالة "محصن" في "توكلنا" لمن أراد أداء العمرة

فيما اقترب تطبيق قرار شرط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول أي منشأة

في الوقت الذي اقترب فيه تطبيق قرار شرط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة بدءًا من بعد غد الثلاثاء لكل مَنْ مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية؛ تلقت وزارة الحج والعمرة عبر منصة "عناية وخدمات ضيوف الرحمن" استفسارات تتعلق بتلقي الجرعة الثالثة "التنشيطية"، ومدى إمكانية الحجز لأداء العمرة لمن أمضوا ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية؛ لتجيب الوزارة بقولها: "لإصدار تصريح لأداء العمرة يجب ظهور حالة (محصن) في توكلنا".

يُشار إلى أنه سيبدأ بعد غد تلقي اعتبار الجرعة التنشيطية شرطًا لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة، واستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، وذلك لكل من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.

مكة المكرمة الحج والعمرة توكلنا محصن العمرة الجرعة التنشيطية فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد

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"الحج والعمرة": يجب ظهور حالة "محصن" في "توكلنا" لمن أراد أداء العمرة
سبق

في الوقت الذي اقترب فيه تطبيق قرار شرط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة بدءًا من بعد غد الثلاثاء لكل مَنْ مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية؛ تلقت وزارة الحج والعمرة عبر منصة "عناية وخدمات ضيوف الرحمن" استفسارات تتعلق بتلقي الجرعة الثالثة "التنشيطية"، ومدى إمكانية الحجز لأداء العمرة لمن أمضوا ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية؛ لتجيب الوزارة بقولها: "لإصدار تصريح لأداء العمرة يجب ظهور حالة (محصن) في توكلنا".

يُشار إلى أنه سيبدأ بعد غد تلقي اعتبار الجرعة التنشيطية شرطًا لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة، واستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، وذلك لكل من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
11:16 PM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:11 AM

"الحج والعمرة": يجب ظهور حالة "محصن" في "توكلنا" لمن أراد أداء العمرة

فيما اقترب تطبيق قرار شرط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول أي منشأة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,315

في الوقت الذي اقترب فيه تطبيق قرار شرط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة بدءًا من بعد غد الثلاثاء لكل مَنْ مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية؛ تلقت وزارة الحج والعمرة عبر منصة "عناية وخدمات ضيوف الرحمن" استفسارات تتعلق بتلقي الجرعة الثالثة "التنشيطية"، ومدى إمكانية الحجز لأداء العمرة لمن أمضوا ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية؛ لتجيب الوزارة بقولها: "لإصدار تصريح لأداء العمرة يجب ظهور حالة (محصن) في توكلنا".

يُشار إلى أنه سيبدأ بعد غد تلقي اعتبار الجرعة التنشيطية شرطًا لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة، واستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، وذلك لكل من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.

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