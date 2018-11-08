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بيتزي: لا أحد يفرض قناعاته علينا.. وانتقاداتكم لا تغضبني

أكد أنه يقرأ كل ما تكتبه الصحافة عنه

دحض مدرب المنتخب السعودي الأول أنطونيو خوان بيتزي كل الأحاديث التي تتردد مع كل قائمة يتم إعلانها لأسماء لاعبي المنتخب السعودي الأول والتي تتمحور حول وجود تدخلات وإملاءات تفرض على الجهاز الفني لاختيار عناصر معينة وتغيير قناعات الجهاز الفني حول الخيارات الفنية المتاحة.

وقال بيتزي في حديثه لقناة العربية: "كل ما يشاع غير صحيح فلا أحد يفرض علينا قناعاته حسب ما يراه، لا أخفيكم سرًا أنني أستمع لآراء ووجهات نظر المسؤولين عن كرة القدم وبعض الإعلاميين والجماهير حول بعض الأسماء ولكن تبقى في دائرة النقاش ووجهات النظر ويبقى القرار النهائي لنا كجهاز فني مشرف على المنتخب".

وعلى الصعيد الإعلامي قال بيتزي: "هناك شخص مكلف بجمع كل الأخبار والتقارير والمقالات التي تكتب في الصحافة السعودية عن المنتخب السعودي وعن عملي مع المنتخب ويقدمها لي بشكل يومي وأتقبل النقد ولا أتذكر أنني غضبت يومًا لأجل ما يُكتب في الصحافة السعودية عن عملي مع المنتخب".

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بيتزي: لا أحد يفرض قناعاته علينا.. وانتقاداتكم لا تغضبني
سبق

دحض مدرب المنتخب السعودي الأول أنطونيو خوان بيتزي كل الأحاديث التي تتردد مع كل قائمة يتم إعلانها لأسماء لاعبي المنتخب السعودي الأول والتي تتمحور حول وجود تدخلات وإملاءات تفرض على الجهاز الفني لاختيار عناصر معينة وتغيير قناعات الجهاز الفني حول الخيارات الفنية المتاحة.

وقال بيتزي في حديثه لقناة العربية: "كل ما يشاع غير صحيح فلا أحد يفرض علينا قناعاته حسب ما يراه، لا أخفيكم سرًا أنني أستمع لآراء ووجهات نظر المسؤولين عن كرة القدم وبعض الإعلاميين والجماهير حول بعض الأسماء ولكن تبقى في دائرة النقاش ووجهات النظر ويبقى القرار النهائي لنا كجهاز فني مشرف على المنتخب".

وعلى الصعيد الإعلامي قال بيتزي: "هناك شخص مكلف بجمع كل الأخبار والتقارير والمقالات التي تكتب في الصحافة السعودية عن المنتخب السعودي وعن عملي مع المنتخب ويقدمها لي بشكل يومي وأتقبل النقد ولا أتذكر أنني غضبت يومًا لأجل ما يُكتب في الصحافة السعودية عن عملي مع المنتخب".

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
01:29 AM

بيتزي: لا أحد يفرض قناعاته علينا.. وانتقاداتكم لا تغضبني

أكد أنه يقرأ كل ما تكتبه الصحافة عنه

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
8
2,268

دحض مدرب المنتخب السعودي الأول أنطونيو خوان بيتزي كل الأحاديث التي تتردد مع كل قائمة يتم إعلانها لأسماء لاعبي المنتخب السعودي الأول والتي تتمحور حول وجود تدخلات وإملاءات تفرض على الجهاز الفني لاختيار عناصر معينة وتغيير قناعات الجهاز الفني حول الخيارات الفنية المتاحة.

وقال بيتزي في حديثه لقناة العربية: "كل ما يشاع غير صحيح فلا أحد يفرض علينا قناعاته حسب ما يراه، لا أخفيكم سرًا أنني أستمع لآراء ووجهات نظر المسؤولين عن كرة القدم وبعض الإعلاميين والجماهير حول بعض الأسماء ولكن تبقى في دائرة النقاش ووجهات النظر ويبقى القرار النهائي لنا كجهاز فني مشرف على المنتخب".

وعلى الصعيد الإعلامي قال بيتزي: "هناك شخص مكلف بجمع كل الأخبار والتقارير والمقالات التي تكتب في الصحافة السعودية عن المنتخب السعودي وعن عملي مع المنتخب ويقدمها لي بشكل يومي وأتقبل النقد ولا أتذكر أنني غضبت يومًا لأجل ما يُكتب في الصحافة السعودية عن عملي مع المنتخب".

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