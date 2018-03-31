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"الغذاء والدواء": الفسح المركزي يقلّص المدة والإجراءات

الهيئة نظمت 18 ورشة في مختلف مدن ومناطق المملكة

نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك مؤخرًا، 18 ورشة في مختلف مدن ومناطق المملكة لشرح الآلية المحدّثة للفسح المركزي للمنتجات الخاضعة لإشرافها.

وركّزت الورش، التي استفاد منها نحو 400 شخص من موظفين ومخلصين جمركيين ومستوردين، على شرح الآلية المحدّثة للفسح المركزي بالهيئة، والتعريف بالفسح المركزي.

وتم استعراض آلية سير عمليات الفسح، ومهام وأهداف الفسح المركزي، وآلية فسح الإرساليات، ومراكز الفسح والمنافذ التابعة لها وقنوات التواصل، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات وأهم الملاحظات المرصودة على الإرساليات التي تسبب تأخر عملية الفسح للمستوردين.

وتدعم الآلية المحدّثة للفسح المركزي مبدأ تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي لفسح تلك المنتجات بما يواكب رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع مستوى ترتيب المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود.

وتهدف إلى تقليص مدة الفسح بالتعاون مع "الجمارك" لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية بتيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وتقليل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، وذلك من خلال التواجد في المنافذ على مدار الساعة (حتى في الأعياد والإجازات)، وتوحيد إجراءاتها بما يحقق تقليص الوقت المستغرق لفسح الإرساليات.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التواصل معها حول المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد"، أو عبر الموقع الإلكتروني www.sfda.gov.sa.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": الفسح المركزي يقلّص المدة والإجراءات
سبق

نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك مؤخرًا، 18 ورشة في مختلف مدن ومناطق المملكة لشرح الآلية المحدّثة للفسح المركزي للمنتجات الخاضعة لإشرافها.

وركّزت الورش، التي استفاد منها نحو 400 شخص من موظفين ومخلصين جمركيين ومستوردين، على شرح الآلية المحدّثة للفسح المركزي بالهيئة، والتعريف بالفسح المركزي.

وتم استعراض آلية سير عمليات الفسح، ومهام وأهداف الفسح المركزي، وآلية فسح الإرساليات، ومراكز الفسح والمنافذ التابعة لها وقنوات التواصل، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات وأهم الملاحظات المرصودة على الإرساليات التي تسبب تأخر عملية الفسح للمستوردين.

وتدعم الآلية المحدّثة للفسح المركزي مبدأ تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي لفسح تلك المنتجات بما يواكب رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع مستوى ترتيب المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود.

وتهدف إلى تقليص مدة الفسح بالتعاون مع "الجمارك" لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية بتيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وتقليل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، وذلك من خلال التواجد في المنافذ على مدار الساعة (حتى في الأعياد والإجازات)، وتوحيد إجراءاتها بما يحقق تقليص الوقت المستغرق لفسح الإرساليات.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التواصل معها حول المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد"، أو عبر الموقع الإلكتروني www.sfda.gov.sa.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
03:14 PM

"الغذاء والدواء": الفسح المركزي يقلّص المدة والإجراءات

الهيئة نظمت 18 ورشة في مختلف مدن ومناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك مؤخرًا، 18 ورشة في مختلف مدن ومناطق المملكة لشرح الآلية المحدّثة للفسح المركزي للمنتجات الخاضعة لإشرافها.

وركّزت الورش، التي استفاد منها نحو 400 شخص من موظفين ومخلصين جمركيين ومستوردين، على شرح الآلية المحدّثة للفسح المركزي بالهيئة، والتعريف بالفسح المركزي.

وتم استعراض آلية سير عمليات الفسح، ومهام وأهداف الفسح المركزي، وآلية فسح الإرساليات، ومراكز الفسح والمنافذ التابعة لها وقنوات التواصل، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات وأهم الملاحظات المرصودة على الإرساليات التي تسبب تأخر عملية الفسح للمستوردين.

وتدعم الآلية المحدّثة للفسح المركزي مبدأ تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي لفسح تلك المنتجات بما يواكب رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع مستوى ترتيب المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود.

وتهدف إلى تقليص مدة الفسح بالتعاون مع "الجمارك" لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية بتيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وتقليل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، وذلك من خلال التواجد في المنافذ على مدار الساعة (حتى في الأعياد والإجازات)، وتوحيد إجراءاتها بما يحقق تقليص الوقت المستغرق لفسح الإرساليات.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التواصل معها حول المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد"، أو عبر الموقع الإلكتروني www.sfda.gov.sa.

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