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الرياض.. حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التجارية

عبر 5524 زيارة في 15 مدينة ومحافظة

نفذت مكاتب التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات: "الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير"، أسفرت عن ضبط 379 مخالفة خلال أسبوعين.

من جهة أخرى، نفذ مفتشو الرياض مساء الثلاثاء، بمشاركة الجهات الشريكة متمثلة بـ "الضبط الميداني وبلدية البطحاء وبلدية الشرق"، حملة استهدفت محلات الذهب والإكسسوارات والاتصالات.

وأسفرت الحملة عن زيارة 24 محلاً وإغلاق 17 منها، والقبض على وافد مخالف لقرار توطين قطاع الاتصالات، وجرى اتخاذ الإجراء الرسمي بحقه.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وقال إنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات بلغت 5524 زيارة تفتيشية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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الرياض.. حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التجارية
سبق

نفذت مكاتب التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات: "الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير"، أسفرت عن ضبط 379 مخالفة خلال أسبوعين.

من جهة أخرى، نفذ مفتشو الرياض مساء الثلاثاء، بمشاركة الجهات الشريكة متمثلة بـ "الضبط الميداني وبلدية البطحاء وبلدية الشرق"، حملة استهدفت محلات الذهب والإكسسوارات والاتصالات.

وأسفرت الحملة عن زيارة 24 محلاً وإغلاق 17 منها، والقبض على وافد مخالف لقرار توطين قطاع الاتصالات، وجرى اتخاذ الإجراء الرسمي بحقه.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وقال إنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات بلغت 5524 زيارة تفتيشية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:58 PM

الرياض.. حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التجارية

عبر 5524 زيارة في 15 مدينة ومحافظة

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ذياب الشمري - الرياض
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1,394

نفذت مكاتب التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات: "الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير"، أسفرت عن ضبط 379 مخالفة خلال أسبوعين.

من جهة أخرى، نفذ مفتشو الرياض مساء الثلاثاء، بمشاركة الجهات الشريكة متمثلة بـ "الضبط الميداني وبلدية البطحاء وبلدية الشرق"، حملة استهدفت محلات الذهب والإكسسوارات والاتصالات.

وأسفرت الحملة عن زيارة 24 محلاً وإغلاق 17 منها، والقبض على وافد مخالف لقرار توطين قطاع الاتصالات، وجرى اتخاذ الإجراء الرسمي بحقه.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وقال إنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات بلغت 5524 زيارة تفتيشية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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