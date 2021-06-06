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حادث انقلاب "دباب" يُدْخِل متحدث "صحة الشرقية" المستشفى

يعاني من كسور مضاعفة وسيتم إجراء عمليات جراحية له

تعرّض المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود، لحادث انقلاب بدباب على كورنيش العزيزية جنوب مدينة الخبر، نتج عنه عدة كسور ومنها كسور مضاعفة.

وتم نقل "سعود" بواسطة الهلال الأحمر السعودي لمستشفى الدمام المركزي الذي باشر حالته فوراً، وقرر له عملية ستجرى له يوم غد.

"سبق" تواصلت مع أسعد سعود الذي قدم شكره وعرفانه لجميع من تواصل معه وعلى رأسهم مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم العريفي، الذي يتابع حالته بشكل مستمر، ومدير "صحة الشرقية" السابق الدكتور صالح السلوك.

ووجّه سعود رسالة بعد إصابته للجميع بأن يأخذوا حذرهم واحتياطاتهم الكاملة في حالة استخدام أو ركوب "الدبابات" لأن السلامة أولا وأخيرا.

يُذكر أن أسعد سعود يشغل منصب المتحدث الرسمي لصحة الشرقية منذ سنوات، وفق مهنية عالية وتعامل جيد مع وسائل الاعلام، الأمر الذي جعله في هذا المنصب رغم تغيير منصب مدير "صحة الشرقية".

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حادث انقلاب "دباب" يُدْخِل متحدث "صحة الشرقية" المستشفى
سبق

تعرّض المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود، لحادث انقلاب بدباب على كورنيش العزيزية جنوب مدينة الخبر، نتج عنه عدة كسور ومنها كسور مضاعفة.

وتم نقل "سعود" بواسطة الهلال الأحمر السعودي لمستشفى الدمام المركزي الذي باشر حالته فوراً، وقرر له عملية ستجرى له يوم غد.

"سبق" تواصلت مع أسعد سعود الذي قدم شكره وعرفانه لجميع من تواصل معه وعلى رأسهم مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم العريفي، الذي يتابع حالته بشكل مستمر، ومدير "صحة الشرقية" السابق الدكتور صالح السلوك.

ووجّه سعود رسالة بعد إصابته للجميع بأن يأخذوا حذرهم واحتياطاتهم الكاملة في حالة استخدام أو ركوب "الدبابات" لأن السلامة أولا وأخيرا.

يُذكر أن أسعد سعود يشغل منصب المتحدث الرسمي لصحة الشرقية منذ سنوات، وفق مهنية عالية وتعامل جيد مع وسائل الاعلام، الأمر الذي جعله في هذا المنصب رغم تغيير منصب مدير "صحة الشرقية".

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:53 PM

حادث انقلاب "دباب" يُدْخِل متحدث "صحة الشرقية" المستشفى

يعاني من كسور مضاعفة وسيتم إجراء عمليات جراحية له

A A A
عبدالله السالم - الرياض
3
7,069

تعرّض المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود، لحادث انقلاب بدباب على كورنيش العزيزية جنوب مدينة الخبر، نتج عنه عدة كسور ومنها كسور مضاعفة.

وتم نقل "سعود" بواسطة الهلال الأحمر السعودي لمستشفى الدمام المركزي الذي باشر حالته فوراً، وقرر له عملية ستجرى له يوم غد.

"سبق" تواصلت مع أسعد سعود الذي قدم شكره وعرفانه لجميع من تواصل معه وعلى رأسهم مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم العريفي، الذي يتابع حالته بشكل مستمر، ومدير "صحة الشرقية" السابق الدكتور صالح السلوك.

ووجّه سعود رسالة بعد إصابته للجميع بأن يأخذوا حذرهم واحتياطاتهم الكاملة في حالة استخدام أو ركوب "الدبابات" لأن السلامة أولا وأخيرا.

يُذكر أن أسعد سعود يشغل منصب المتحدث الرسمي لصحة الشرقية منذ سنوات، وفق مهنية عالية وتعامل جيد مع وسائل الاعلام، الأمر الذي جعله في هذا المنصب رغم تغيير منصب مدير "صحة الشرقية".

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