وفيات كورونا في الفلبين ترتفع إلى 1003 .. و555 إصابة جديدة

عقب تسجيل 5 حالات وفاة.. وبلغ عدد الإصابات المؤكّدة 21895

سجّلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و555 إصابة أخرى.

ووفق "رويترز"، قالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكّدة 21895.

وكانت الفلبين قد أعلنت يوم السبت سبع حالات وفاة؛ فضلا عن 714 إصابة جديدة بكورونا.