وفيات كورونا في الفلبين ترتفع إلى 1003 .. و555 إصابة جديدة
عقب تسجيل 5 حالات وفاة.. وبلغ عدد الإصابات المؤكّدة 21895
سجّلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و555 إصابة أخرى.
ووفق "رويترز"، قالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكّدة 21895.
وكانت الفلبين قد أعلنت يوم السبت سبع حالات وفاة؛ فضلا عن 714 إصابة جديدة بكورونا.
الفلبين
فيروس كورونا الجديد
وفيات كورونا في الفلبين ترتفع إلى 1003 .. و555 إصابة جديدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-07
سجّلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و555 إصابة أخرى.
ووفق "رويترز"، قالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكّدة 21895.
وكانت الفلبين قد أعلنت يوم السبت سبع حالات وفاة؛ فضلا عن 714 إصابة جديدة بكورونا.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
02:02 PM
وفيات كورونا في الفلبين ترتفع إلى 1003 .. و555 إصابة جديدة
عقب تسجيل 5 حالات وفاة.. وبلغ عدد الإصابات المؤكّدة 21895
سجّلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و555 إصابة أخرى.
ووفق "رويترز"، قالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكّدة 21895.
وكانت الفلبين قد أعلنت يوم السبت سبع حالات وفاة؛ فضلا عن 714 إصابة جديدة بكورونا.