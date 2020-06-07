النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفيات كورونا في الفلبين ترتفع إلى 1003 .. و555 إصابة جديدة

عقب تسجيل 5 حالات وفاة.. وبلغ عدد الإصابات المؤكّدة 21895

سجّلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و555 إصابة أخرى.

ووفق "رويترز"، قالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكّدة 21895.

وكانت الفلبين قد أعلنت يوم السبت سبع حالات وفاة؛ فضلا عن 714 إصابة جديدة بكورونا.

الفلبين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفيات كورونا في الفلبين ترتفع إلى 1003 .. و555 إصابة جديدة
سبق

سجّلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و555 إصابة أخرى.

ووفق "رويترز"، قالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكّدة 21895.

وكانت الفلبين قد أعلنت يوم السبت سبع حالات وفاة؛ فضلا عن 714 إصابة جديدة بكورونا.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
02:02 PM

وفيات كورونا في الفلبين ترتفع إلى 1003 .. و555 إصابة جديدة

عقب تسجيل 5 حالات وفاة.. وبلغ عدد الإصابات المؤكّدة 21895

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
295

سجّلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و555 إصابة أخرى.

ووفق "رويترز"، قالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكّدة 21895.

وكانت الفلبين قد أعلنت يوم السبت سبع حالات وفاة؛ فضلا عن 714 إصابة جديدة بكورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,905
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,366
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,334
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,971

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة