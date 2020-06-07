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رئيس نادي النصر: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً

قال إنها ملفقة بين النظام القديم والحديث

وجه صفوان السويكت رئيس نادي النصر انتقادات شديدة للشروط الموجودة في كراسة مشروع استثمار ملعب جامعة الملك سعود في ظل التنافس الشديد مع الهلال للحصول على حق استئجار الملعب.

ونشر السويكت عدة تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "التنافس على مشروع استئجار أو استثمار الملعب الرياضي بجامعة الملك سعود حق مشروع للجميع، وسواء قررنا الدخول في المنافسة من عدمه، إلا أن تحقيق مبدأ العدالة وسيادة لغة القانون وحماية جنابه هو الأهم للصالح العام".

وتابع "كراسة المشروع معيبة قانوناً وملفقة بين النظام القديم والنظام الحديث للمنافسات والمشتريات الحكومية مما يخالف التشريع ويخلق ضبابية وعدم وضوح أمام المتنافسين، وقد عارضت الكراسة أصولاً متعارفاً عليها ومواد نظامية معتبرة وما تصريح أحد مسؤولي الجامعة (بأنها غير ملزمة بقبول العرض المالي الأعلى) إلا برهاناً على ذلك، وسنحتفظ بحقنا أمام محاكم القضاء الإداري عند حدوث النزاع لمخالفتها لبعض أركان المنافسة العامة".

وأضاف "أعطت الكراسة للجنة فحص العروض هامش حرية عالياً ومطاطياً ولم تضع معايير محددة لتقييم العروض واختيار الفائز بالمنافسة مما أضعف مبدأ تعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص".

وأردف "تقدمنا بخطاب رسمي لمعالي مدير جامعة الملك سعود بملاحظاتنا على الكراسة لمحاولة إصلاح الأخطاء وتدارك ما يمكن تداركه وكلنا ثقة بمعاليه والله الموفق".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس نادي النصر: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً
سبق

وجه صفوان السويكت رئيس نادي النصر انتقادات شديدة للشروط الموجودة في كراسة مشروع استثمار ملعب جامعة الملك سعود في ظل التنافس الشديد مع الهلال للحصول على حق استئجار الملعب.

ونشر السويكت عدة تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "التنافس على مشروع استئجار أو استثمار الملعب الرياضي بجامعة الملك سعود حق مشروع للجميع، وسواء قررنا الدخول في المنافسة من عدمه، إلا أن تحقيق مبدأ العدالة وسيادة لغة القانون وحماية جنابه هو الأهم للصالح العام".

وتابع "كراسة المشروع معيبة قانوناً وملفقة بين النظام القديم والنظام الحديث للمنافسات والمشتريات الحكومية مما يخالف التشريع ويخلق ضبابية وعدم وضوح أمام المتنافسين، وقد عارضت الكراسة أصولاً متعارفاً عليها ومواد نظامية معتبرة وما تصريح أحد مسؤولي الجامعة (بأنها غير ملزمة بقبول العرض المالي الأعلى) إلا برهاناً على ذلك، وسنحتفظ بحقنا أمام محاكم القضاء الإداري عند حدوث النزاع لمخالفتها لبعض أركان المنافسة العامة".

وأضاف "أعطت الكراسة للجنة فحص العروض هامش حرية عالياً ومطاطياً ولم تضع معايير محددة لتقييم العروض واختيار الفائز بالمنافسة مما أضعف مبدأ تعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص".

وأردف "تقدمنا بخطاب رسمي لمعالي مدير جامعة الملك سعود بملاحظاتنا على الكراسة لمحاولة إصلاح الأخطاء وتدارك ما يمكن تداركه وكلنا ثقة بمعاليه والله الموفق".

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:40 PM

رئيس نادي النصر: كراسة استثمار ملعب الجامعة معيبة قانوناً

قال إنها ملفقة بين النظام القديم والحديث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجه صفوان السويكت رئيس نادي النصر انتقادات شديدة للشروط الموجودة في كراسة مشروع استثمار ملعب جامعة الملك سعود في ظل التنافس الشديد مع الهلال للحصول على حق استئجار الملعب.

ونشر السويكت عدة تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "التنافس على مشروع استئجار أو استثمار الملعب الرياضي بجامعة الملك سعود حق مشروع للجميع، وسواء قررنا الدخول في المنافسة من عدمه، إلا أن تحقيق مبدأ العدالة وسيادة لغة القانون وحماية جنابه هو الأهم للصالح العام".

وتابع "كراسة المشروع معيبة قانوناً وملفقة بين النظام القديم والنظام الحديث للمنافسات والمشتريات الحكومية مما يخالف التشريع ويخلق ضبابية وعدم وضوح أمام المتنافسين، وقد عارضت الكراسة أصولاً متعارفاً عليها ومواد نظامية معتبرة وما تصريح أحد مسؤولي الجامعة (بأنها غير ملزمة بقبول العرض المالي الأعلى) إلا برهاناً على ذلك، وسنحتفظ بحقنا أمام محاكم القضاء الإداري عند حدوث النزاع لمخالفتها لبعض أركان المنافسة العامة".

وأضاف "أعطت الكراسة للجنة فحص العروض هامش حرية عالياً ومطاطياً ولم تضع معايير محددة لتقييم العروض واختيار الفائز بالمنافسة مما أضعف مبدأ تعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص".

وأردف "تقدمنا بخطاب رسمي لمعالي مدير جامعة الملك سعود بملاحظاتنا على الكراسة لمحاولة إصلاح الأخطاء وتدارك ما يمكن تداركه وكلنا ثقة بمعاليه والله الموفق".

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