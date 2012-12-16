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"التجارة": أول انتخابات وفق النظام الجديد.. الأحد المقبل في "غرفة حائل"

بمشاركة غير السعوديين من المستثمرين المنطبقة عليهم معايير الترشح

تنظم وزارة التجارة، يوم الأحد المقبل، أول عملية انتخابية لمجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل، وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتاح من خلالها -لأول مرة- مشاركة غير السعوديين من المستثمرين الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالترشح، في عملية الترشح للانتخابات.

وعقدت التجارة -ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات- اجتماعًا بالمترشحين (21 مترشحًا، من بينهم مترشح غير سعودي، و4 مترشحات)، واستعرضت من خلاله الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وأكدت الوزارة أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين؛ بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

يُذكر أن نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية نَص على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتَضمن النظام الجديد للغرف التجارية عددًا من المزايا، من أهمها: وضع معايير لتقويم أداء الغرف التجارية، ونشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشكيل كيانات مؤسسية بمعايير عالمية، ومتابعة وتطوير أداء الكيانات التجارية.

ويصوّت لانتخابات الغرف التجارية إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: https://voting.mc.gov.sa

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"التجارة": أول انتخابات وفق النظام الجديد.. الأحد المقبل في "غرفة حائل"
سبق

تنظم وزارة التجارة، يوم الأحد المقبل، أول عملية انتخابية لمجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل، وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتاح من خلالها -لأول مرة- مشاركة غير السعوديين من المستثمرين الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالترشح، في عملية الترشح للانتخابات.

وعقدت التجارة -ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات- اجتماعًا بالمترشحين (21 مترشحًا، من بينهم مترشح غير سعودي، و4 مترشحات)، واستعرضت من خلاله الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وأكدت الوزارة أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين؛ بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

يُذكر أن نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية نَص على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتَضمن النظام الجديد للغرف التجارية عددًا من المزايا، من أهمها: وضع معايير لتقويم أداء الغرف التجارية، ونشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشكيل كيانات مؤسسية بمعايير عالمية، ومتابعة وتطوير أداء الكيانات التجارية.

ويصوّت لانتخابات الغرف التجارية إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: https://voting.mc.gov.sa

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:34 PM

"التجارة": أول انتخابات وفق النظام الجديد.. الأحد المقبل في "غرفة حائل"

بمشاركة غير السعوديين من المستثمرين المنطبقة عليهم معايير الترشح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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تنظم وزارة التجارة، يوم الأحد المقبل، أول عملية انتخابية لمجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل، وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتاح من خلالها -لأول مرة- مشاركة غير السعوديين من المستثمرين الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالترشح، في عملية الترشح للانتخابات.

وعقدت التجارة -ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات- اجتماعًا بالمترشحين (21 مترشحًا، من بينهم مترشح غير سعودي، و4 مترشحات)، واستعرضت من خلاله الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وأكدت الوزارة أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين؛ بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

يُذكر أن نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية نَص على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتَضمن النظام الجديد للغرف التجارية عددًا من المزايا، من أهمها: وضع معايير لتقويم أداء الغرف التجارية، ونشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشكيل كيانات مؤسسية بمعايير عالمية، ومتابعة وتطوير أداء الكيانات التجارية.

ويصوّت لانتخابات الغرف التجارية إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: https://voting.mc.gov.sa

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142 مليون ..

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