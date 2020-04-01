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تعقيم 130 مسجدًا وتوزيع 200 ألف كمام وقفاز طبي في جدة

للوقاية من كورونا.. وتوزيع 2100 سلة غذائية على المتعففين

بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد واستعدادًا لما بعد كورونا، وضمن حملة "مجتمع واعٍ"، أطلقت مؤسسة الشربتلي لخدمة المجتمع مبادرة تعقيم وتطهير (130) مسجدًا وملحقاتها الخدمية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأحياء مختلفة بمدينة جدة، وشملت تعقيم وغسيل السجاد بالبخار بمادة فانوكوات المضادة للبكتيريا والمعتمدة والمستخدمة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بدرجة حرارة تصل إلى 300 درجة، وتعقيم ونظافة الحمامات والمواضئ، وتعقيم الجدران والأسطح ودواليب المصاحف، ومحيط المسجد والسكن الملحق بالمسجد.

وقال المشرف العام على مؤسسة الشربتلي لخدمة المجتمع عبداللطيف بن عبدالله النقلي، إن المؤسسة أطلقت عددًا من المبادرات استجابةً للدور الريادي الذي تتبناه خدمة لهذا المجتمع المبارك في ظل قيادته الرشيدة، وإيمانًا بأهمية المسؤولية المجتمعية في نشر الوعي والعمل على إيجاد مبادرات ذات أثر فعّال وحيوي لخدمة المجتمع.

وشملت المبادرات: تعقيم عددٍ من الأسواق منها أسواق السمك وأسواق الأنعام المختلفة والمسالخ المركزية، وذلك من خلال مجموعة فرق ميدانية عملت على مدار الساعة.

كما تم توزيع أكثر من 200 ألف كمام طبي وقفازات لعدة جهات تضامنًا مع الجهود العظيمة المباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بمختلف قطاعاتها، لمجابهة فيروس كورونا.

كما بادرت المؤسسة، استجابةً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ودعوته الكريمة لمبادرة "برًا بمكة"، بتوزيع 2100 سلة غذائية تحتوي على الأصناف الأساسية الضرورية التي تحتاج إليها الأسر المتعففة غير المقتدرة، والتي تضررت من تفشي فيروس كورونا.

جدة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مؤسسة الشربتلي لخدمة المجتمع تعقيم المساجد فيروس كورونا الجديد

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تعقيم 130 مسجدًا وتوزيع 200 ألف كمام وقفاز طبي في جدة
سبق

بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد واستعدادًا لما بعد كورونا، وضمن حملة "مجتمع واعٍ"، أطلقت مؤسسة الشربتلي لخدمة المجتمع مبادرة تعقيم وتطهير (130) مسجدًا وملحقاتها الخدمية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأحياء مختلفة بمدينة جدة، وشملت تعقيم وغسيل السجاد بالبخار بمادة فانوكوات المضادة للبكتيريا والمعتمدة والمستخدمة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بدرجة حرارة تصل إلى 300 درجة، وتعقيم ونظافة الحمامات والمواضئ، وتعقيم الجدران والأسطح ودواليب المصاحف، ومحيط المسجد والسكن الملحق بالمسجد.

وقال المشرف العام على مؤسسة الشربتلي لخدمة المجتمع عبداللطيف بن عبدالله النقلي، إن المؤسسة أطلقت عددًا من المبادرات استجابةً للدور الريادي الذي تتبناه خدمة لهذا المجتمع المبارك في ظل قيادته الرشيدة، وإيمانًا بأهمية المسؤولية المجتمعية في نشر الوعي والعمل على إيجاد مبادرات ذات أثر فعّال وحيوي لخدمة المجتمع.

وشملت المبادرات: تعقيم عددٍ من الأسواق منها أسواق السمك وأسواق الأنعام المختلفة والمسالخ المركزية، وذلك من خلال مجموعة فرق ميدانية عملت على مدار الساعة.

كما تم توزيع أكثر من 200 ألف كمام طبي وقفازات لعدة جهات تضامنًا مع الجهود العظيمة المباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بمختلف قطاعاتها، لمجابهة فيروس كورونا.

كما بادرت المؤسسة، استجابةً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ودعوته الكريمة لمبادرة "برًا بمكة"، بتوزيع 2100 سلة غذائية تحتوي على الأصناف الأساسية الضرورية التي تحتاج إليها الأسر المتعففة غير المقتدرة، والتي تضررت من تفشي فيروس كورونا.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:28 PM

تعقيم 130 مسجدًا وتوزيع 200 ألف كمام وقفاز طبي في جدة

للوقاية من كورونا.. وتوزيع 2100 سلة غذائية على المتعففين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد واستعدادًا لما بعد كورونا، وضمن حملة "مجتمع واعٍ"، أطلقت مؤسسة الشربتلي لخدمة المجتمع مبادرة تعقيم وتطهير (130) مسجدًا وملحقاتها الخدمية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأحياء مختلفة بمدينة جدة، وشملت تعقيم وغسيل السجاد بالبخار بمادة فانوكوات المضادة للبكتيريا والمعتمدة والمستخدمة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بدرجة حرارة تصل إلى 300 درجة، وتعقيم ونظافة الحمامات والمواضئ، وتعقيم الجدران والأسطح ودواليب المصاحف، ومحيط المسجد والسكن الملحق بالمسجد.

وقال المشرف العام على مؤسسة الشربتلي لخدمة المجتمع عبداللطيف بن عبدالله النقلي، إن المؤسسة أطلقت عددًا من المبادرات استجابةً للدور الريادي الذي تتبناه خدمة لهذا المجتمع المبارك في ظل قيادته الرشيدة، وإيمانًا بأهمية المسؤولية المجتمعية في نشر الوعي والعمل على إيجاد مبادرات ذات أثر فعّال وحيوي لخدمة المجتمع.

وشملت المبادرات: تعقيم عددٍ من الأسواق منها أسواق السمك وأسواق الأنعام المختلفة والمسالخ المركزية، وذلك من خلال مجموعة فرق ميدانية عملت على مدار الساعة.

كما تم توزيع أكثر من 200 ألف كمام طبي وقفازات لعدة جهات تضامنًا مع الجهود العظيمة المباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بمختلف قطاعاتها، لمجابهة فيروس كورونا.

كما بادرت المؤسسة، استجابةً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ودعوته الكريمة لمبادرة "برًا بمكة"، بتوزيع 2100 سلة غذائية تحتوي على الأصناف الأساسية الضرورية التي تحتاج إليها الأسر المتعففة غير المقتدرة، والتي تضررت من تفشي فيروس كورونا.

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