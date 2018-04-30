أكد التحالف الدولي في بيان إعلامي له قبل قليل انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، وذلك في خبر عاجل نقلته "رويترز".

"رويترز": التحالف الدولي يؤكد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في العراق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-04-30 أكد التحالف الدولي في بيان إعلامي له قبل قليل انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، وذلك في خبر عاجل نقلته "رويترز".

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 07:43 PM

"رويترز": التحالف الدولي يؤكد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في العراق قبل قليل وفي بيان إعلامي





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أكد التحالف الدولي في بيان إعلامي له قبل قليل انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، وذلك في خبر عاجل نقلته "رويترز".