أكد التحالف الدولي في بيان إعلامي له قبل قليل انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، وذلك في خبر عاجل نقلته "رويترز".
"رويترز": التحالف الدولي يؤكد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في العراق
قبل قليل وفي بيان إعلامي
أكد التحالف الدولي في بيان إعلامي له قبل قليل انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، وذلك في خبر عاجل نقلته "رويترز".
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"رويترز": التحالف الدولي يؤكد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في العراقصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-04-30
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
07:43 PM
"رويترز": التحالف الدولي يؤكد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في العراق
قبل قليل وفي بيان إعلامي
أكد التحالف الدولي في بيان إعلامي له قبل قليل انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، وذلك في خبر عاجل نقلته "رويترز".
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