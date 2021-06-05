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"الأرصاد": ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة على الشرقية

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير والباحة ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة العظمى؛ تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة على الشرقية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة العظمى؛ تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
10:11 AM

"الأرصاد": ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة على الشرقية

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير والباحة ومكة والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة العظمى؛ تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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