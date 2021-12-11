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الديوان الأميري الكويتي ينعى "دعيج الصباح" والجثمان يوارى في الثرى عصراً

دبلوماسي له مقالاتٌ وإسهاماتٌ فنية.. "رئاسة فخرية ولقب أفضل شاعر خليجي"

نعى الديوان الأميري الكويتي، الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ الذي تُوفي صباح اليوم السبت.

ويوارى جثمان "الصباح"؛ في الثرى بعد صلاة عصر اليوم؛ حيث وُلد عام 1971، وهو أحد أحفاد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، بحسب "روسيا اليوم".

ويحمل "دعيج الخليفة الصباح"؛ شهادة في العلوم السياسية، وهو دبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية.

وكتب الشاعر الراحل عديداً من الأغاني والمسرحيات والمسلسلات، وتولى الرئاسة الفخرية للمسرح الشعبي في الكويت، وله عديدٌ من المقالات في صحف عربية عدة، وحاصل على لقب أفضل شاعر خليجي في استبانات سابقة.

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الديوان الأميري الكويتي ينعى "دعيج الصباح" والجثمان يوارى في الثرى عصراً
سبق

نعى الديوان الأميري الكويتي، الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ الذي تُوفي صباح اليوم السبت.

ويوارى جثمان "الصباح"؛ في الثرى بعد صلاة عصر اليوم؛ حيث وُلد عام 1971، وهو أحد أحفاد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، بحسب "روسيا اليوم".

ويحمل "دعيج الخليفة الصباح"؛ شهادة في العلوم السياسية، وهو دبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية.

وكتب الشاعر الراحل عديداً من الأغاني والمسرحيات والمسلسلات، وتولى الرئاسة الفخرية للمسرح الشعبي في الكويت، وله عديدٌ من المقالات في صحف عربية عدة، وحاصل على لقب أفضل شاعر خليجي في استبانات سابقة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
12:18 PM

الديوان الأميري الكويتي ينعى "دعيج الصباح" والجثمان يوارى في الثرى عصراً

دبلوماسي له مقالاتٌ وإسهاماتٌ فنية.. "رئاسة فخرية ولقب أفضل شاعر خليجي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعى الديوان الأميري الكويتي، الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ الذي تُوفي صباح اليوم السبت.

ويوارى جثمان "الصباح"؛ في الثرى بعد صلاة عصر اليوم؛ حيث وُلد عام 1971، وهو أحد أحفاد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، بحسب "روسيا اليوم".

ويحمل "دعيج الخليفة الصباح"؛ شهادة في العلوم السياسية، وهو دبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية.

وكتب الشاعر الراحل عديداً من الأغاني والمسرحيات والمسلسلات، وتولى الرئاسة الفخرية للمسرح الشعبي في الكويت، وله عديدٌ من المقالات في صحف عربية عدة، وحاصل على لقب أفضل شاعر خليجي في استبانات سابقة.

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