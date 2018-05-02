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بالفيديو.. طفل الطابق السابع أسقط قلوب المارة في الشارع

وقف يلعب على حافة الموت

في مشهد مرعب أسقط قلوب المارة، خرج طفل برازيلي من شباك شقته في الطابق السابع، وأغلق خلفه الشباك، وبدأ اللعب على حافة الموت، بينما كان المارة المرعوبون في الشارع يحاولون التوصل لوالديه.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن المشهد المرعب تم التقاطه في أحد شوارع مدينة جويانيا وسط البرازيل، لطفل يلعب على حافة النافذة، غير عابئ برعب السقوط من أعلى، وعندما هبطت الكاميرا، كشفت عن مدى ارتفاع المبنى السكني.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أنه بينما وقف بعض المارة يلتقطون الصور والفيديوهات، صعد مدير المبنى إلى شقة الطفل بالطابق السابع، لينبّه والديه إلى ما يتعرض له الصغير من خطر، لكن الطفل عاد إلى الداخل دون أن يصاب بأذى.

وعلق أحد مشاهدي الفيديو قائلاً: "أين والدا هذا الطفل؟!".

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بالفيديو.. طفل الطابق السابع أسقط قلوب المارة في الشارع
سبق

في مشهد مرعب أسقط قلوب المارة، خرج طفل برازيلي من شباك شقته في الطابق السابع، وأغلق خلفه الشباك، وبدأ اللعب على حافة الموت، بينما كان المارة المرعوبون في الشارع يحاولون التوصل لوالديه.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن المشهد المرعب تم التقاطه في أحد شوارع مدينة جويانيا وسط البرازيل، لطفل يلعب على حافة النافذة، غير عابئ برعب السقوط من أعلى، وعندما هبطت الكاميرا، كشفت عن مدى ارتفاع المبنى السكني.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أنه بينما وقف بعض المارة يلتقطون الصور والفيديوهات، صعد مدير المبنى إلى شقة الطفل بالطابق السابع، لينبّه والديه إلى ما يتعرض له الصغير من خطر، لكن الطفل عاد إلى الداخل دون أن يصاب بأذى.

وعلق أحد مشاهدي الفيديو قائلاً: "أين والدا هذا الطفل؟!".

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:17 AM

بالفيديو.. طفل الطابق السابع أسقط قلوب المارة في الشارع

وقف يلعب على حافة الموت

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
6,969

في مشهد مرعب أسقط قلوب المارة، خرج طفل برازيلي من شباك شقته في الطابق السابع، وأغلق خلفه الشباك، وبدأ اللعب على حافة الموت، بينما كان المارة المرعوبون في الشارع يحاولون التوصل لوالديه.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن المشهد المرعب تم التقاطه في أحد شوارع مدينة جويانيا وسط البرازيل، لطفل يلعب على حافة النافذة، غير عابئ برعب السقوط من أعلى، وعندما هبطت الكاميرا، كشفت عن مدى ارتفاع المبنى السكني.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أنه بينما وقف بعض المارة يلتقطون الصور والفيديوهات، صعد مدير المبنى إلى شقة الطفل بالطابق السابع، لينبّه والديه إلى ما يتعرض له الصغير من خطر، لكن الطفل عاد إلى الداخل دون أن يصاب بأذى.

وعلق أحد مشاهدي الفيديو قائلاً: "أين والدا هذا الطفل؟!".

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