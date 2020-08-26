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"الفيصل" يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم نادي سباقات الخيل

رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم نادي سباقات الخيل في الجلسة التي عُقدت أمس الثلاثاء 5 محرم 1442 هـ.

وقال سموه في تصريح صحفي: "يسرني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد خالص الشكر والتقدير لموافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم نادي سباقات الخيل، الذي يمثل خطوة نوعية نحو تفعيل هذه الرياضة، وتحقيق أهدافها". مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تأتي امتدادًا لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم وعناية مستمرَّين من قيادة وطننا الغالي.

واختتم وزير الرياضة تصريحه بالتهنئة للأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية وأعضاء مجلس الإدارة، ولكل محبي هذه الرياضة؛ بمناسبة صدور هذا التنظيم، متمنيًا التوفيق لهذه الرياضة والقائمين عليها لبلوغ الأهداف المرجوة، ووصولها إلى المستوى الذي يليق بمكانة السعودية وتميزها في مختلف المجالات.

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"الفيصل" يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم نادي سباقات الخيل
سبق

رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم نادي سباقات الخيل في الجلسة التي عُقدت أمس الثلاثاء 5 محرم 1442 هـ.

وقال سموه في تصريح صحفي: "يسرني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد خالص الشكر والتقدير لموافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم نادي سباقات الخيل، الذي يمثل خطوة نوعية نحو تفعيل هذه الرياضة، وتحقيق أهدافها". مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تأتي امتدادًا لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم وعناية مستمرَّين من قيادة وطننا الغالي.

واختتم وزير الرياضة تصريحه بالتهنئة للأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية وأعضاء مجلس الإدارة، ولكل محبي هذه الرياضة؛ بمناسبة صدور هذا التنظيم، متمنيًا التوفيق لهذه الرياضة والقائمين عليها لبلوغ الأهداف المرجوة، ووصولها إلى المستوى الذي يليق بمكانة السعودية وتميزها في مختلف المجالات.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:46 AM

"الفيصل" يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم نادي سباقات الخيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم نادي سباقات الخيل في الجلسة التي عُقدت أمس الثلاثاء 5 محرم 1442 هـ.

وقال سموه في تصريح صحفي: "يسرني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد خالص الشكر والتقدير لموافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم نادي سباقات الخيل، الذي يمثل خطوة نوعية نحو تفعيل هذه الرياضة، وتحقيق أهدافها". مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تأتي امتدادًا لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم وعناية مستمرَّين من قيادة وطننا الغالي.

واختتم وزير الرياضة تصريحه بالتهنئة للأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية وأعضاء مجلس الإدارة، ولكل محبي هذه الرياضة؛ بمناسبة صدور هذا التنظيم، متمنيًا التوفيق لهذه الرياضة والقائمين عليها لبلوغ الأهداف المرجوة، ووصولها إلى المستوى الذي يليق بمكانة السعودية وتميزها في مختلف المجالات.

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