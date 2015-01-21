النيابة المغربية تصدر مذكرة توقيف ضد مذيع الجزيرة القطرية.. تعرَّف على السبب

فيما يطارده الإنتربول الدولي في مدينة ليون جنوب ‫فرنسا

أصدرت النيابة العامة المغربية مذكرة توقيف ضد مذيع قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور لتخلفه عن حضور جلسات في قضية مرفوعة ضده من سيدة مغربية، تنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وبحسب وسائل إعلام مغربية -وفقًا ما ذكره اليوم السابع- فإن مذيع الجزيرة لم يحضر أي جلسة قضائية ترتبط بزواجه من المغربية المشتكية؛ ما دفع النيابة إلى إصدار مذكرة في حقه، خاصة أنه لم يوثق الزواج مع المشتكية.

وتعود تفاصيل قضية زواج أحمد منصور مع السيدة المغربية إلى عام 2015 حين تقدم على هامش مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الإخواني بطلب للمشتكية التي تعمل بمديرية الضرائب من أجل الزواج بها، وطالب منصور بإتمام الزواج بشكل سرى. وقد قضيا معًا شهر العسل في باريس وإسطنبول قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب؛ إذ سبق له القيام بمثل هذا الزواج أكثر من مرة.

وفي هذا الإطار تقول المواطنة المغربية إنها التقت منصور خلال مشاركتها في مؤتمر حزب العدالة والتنمية بوصفها عضوًا ضمن لجنة العلاقات الخارجية، وكانت مهمتها استقبال بعض الضيوف الأجانب لتسهيل التواصل معهم، إلا أنها فوجئت به يطلب الزواج بها، بحسب ما نقلته صحيفة مغربية.

في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن الإنتربول الدولي أصدر أمرًا بضبط وإحضار مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور في مدينة ليون جنوب ‫فرنسا بعد تعميم من السلطات المغربية ضده على خلفية تورطه في قضية أخلاقية في الرباط.