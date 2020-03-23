النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بـ "كورونا" في آخر 24 ساعة

رئيس الوزراء: العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 438 حالة

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين؛ اليوم الإثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة.

ووفق "روسيا اليوم"، قال رئيس الوزراء الروسي، إن 16 شخصا شفوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكّد مما إذا كانوا حاملين للفيروس.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال يوم، من بينها 54 حالة في العاصمة موسكو.

فيروس كورونا الجديد روسيا

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بـ "كورونا" في آخر 24 ساعة
سبق

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين؛ اليوم الإثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة.

ووفق "روسيا اليوم"، قال رئيس الوزراء الروسي، إن 16 شخصا شفوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكّد مما إذا كانوا حاملين للفيروس.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال يوم، من بينها 54 حالة في العاصمة موسكو.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:40 AM

روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بـ "كورونا" في آخر 24 ساعة

رئيس الوزراء: العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 438 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
478

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين؛ اليوم الإثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة.

ووفق "روسيا اليوم"، قال رئيس الوزراء الروسي، إن 16 شخصا شفوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكّد مما إذا كانوا حاملين للفيروس.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال يوم، من بينها 54 حالة في العاصمة موسكو.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,134
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,984
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,541

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة