شاهد.. مواطن يوثق جريان دماء الذبائح بفناء مسلخ بلدية تثليث

طالب المسؤولين بالتدخل لإصلاح الخلل حرصًا على صحة المواطنين

وثق مواطن، يوم أمس الخميس، الدماء الخاصة بالذبائح التي سالت في الشارع بفناء مسلخ بلدية تثليث، في مشهد مقزز يعكس عدم مبالاة العاملين بالمسلخ بما يحدث.

وقال المواطن إنه أثناء مروره بجوار مسلخ بلدية تثليث، تفاجأ في الفناء الخارجي للمسلخ بوجود الدم الخاص بالذبائح في الشارع، خارجًا من إحدى غطاء التفتيش، وبشكل كبير وسط انعدام النظافة وعدم مبالاة العاملين بذلك، وما قد يسببه هذا الأمر من انتشار الروائح ووجود الحشرات، حيث يكون بيئة خصبة للجراثيم والبكتيريا.

ودعا المواطن الجهات المعنية في ظل حرصها الدائم على نجاح الخدمات البلدية، أن يهتموا بالمسلخ ويتم إصلاح الخلل إن كان هناك انسداد لمجرى التصريف، والاهتمام بالنظافة الدورية للمسلخ حتى تكون الخدمة على مستوى عالٍ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.