النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة": غرامة نصف مليون ريال وشطب السجل والتصفية والتشهير والإبعاد لمدانين بالتستر في الأقمشة والمفروشات بالدمام

شاهد.. مواطن يوثق جريان دماء الذبائح بفناء مسلخ بلدية تثليث

طالب المسؤولين بالتدخل لإصلاح الخلل حرصًا على صحة المواطنين

وثق مواطن، يوم أمس الخميس، الدماء الخاصة بالذبائح التي سالت في الشارع بفناء مسلخ بلدية تثليث، في مشهد مقزز يعكس عدم مبالاة العاملين بالمسلخ بما يحدث.

وقال المواطن إنه أثناء مروره بجوار مسلخ بلدية تثليث، تفاجأ في الفناء الخارجي للمسلخ بوجود الدم الخاص بالذبائح في الشارع، خارجًا من إحدى غطاء التفتيش، وبشكل كبير وسط انعدام النظافة وعدم مبالاة العاملين بذلك، وما قد يسببه هذا الأمر من انتشار الروائح ووجود الحشرات، حيث يكون بيئة خصبة للجراثيم والبكتيريا.

ودعا المواطن الجهات المعنية في ظل حرصها الدائم على نجاح الخدمات البلدية، أن يهتموا بالمسلخ ويتم إصلاح الخلل إن كان هناك انسداد لمجرى التصريف، والاهتمام بالنظافة الدورية للمسلخ حتى تكون الخدمة على مستوى عالٍ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
شاهد.. مواطن يوثق جريان دماء الذبائح بفناء مسلخ بلدية تثليث
سبق

وثق مواطن، يوم أمس الخميس، الدماء الخاصة بالذبائح التي سالت في الشارع بفناء مسلخ بلدية تثليث، في مشهد مقزز يعكس عدم مبالاة العاملين بالمسلخ بما يحدث.

وقال المواطن إنه أثناء مروره بجوار مسلخ بلدية تثليث، تفاجأ في الفناء الخارجي للمسلخ بوجود الدم الخاص بالذبائح في الشارع، خارجًا من إحدى غطاء التفتيش، وبشكل كبير وسط انعدام النظافة وعدم مبالاة العاملين بذلك، وما قد يسببه هذا الأمر من انتشار الروائح ووجود الحشرات، حيث يكون بيئة خصبة للجراثيم والبكتيريا.

ودعا المواطن الجهات المعنية في ظل حرصها الدائم على نجاح الخدمات البلدية، أن يهتموا بالمسلخ ويتم إصلاح الخلل إن كان هناك انسداد لمجرى التصريف، والاهتمام بالنظافة الدورية للمسلخ حتى تكون الخدمة على مستوى عالٍ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
12:59 AM

شاهد.. مواطن يوثق جريان دماء الذبائح بفناء مسلخ بلدية تثليث

طالب المسؤولين بالتدخل لإصلاح الخلل حرصًا على صحة المواطنين

A A A
سعود الدعجاني - عسير
0
399

وثق مواطن، يوم أمس الخميس، الدماء الخاصة بالذبائح التي سالت في الشارع بفناء مسلخ بلدية تثليث، في مشهد مقزز يعكس عدم مبالاة العاملين بالمسلخ بما يحدث.

وقال المواطن إنه أثناء مروره بجوار مسلخ بلدية تثليث، تفاجأ في الفناء الخارجي للمسلخ بوجود الدم الخاص بالذبائح في الشارع، خارجًا من إحدى غطاء التفتيش، وبشكل كبير وسط انعدام النظافة وعدم مبالاة العاملين بذلك، وما قد يسببه هذا الأمر من انتشار الروائح ووجود الحشرات، حيث يكون بيئة خصبة للجراثيم والبكتيريا.

ودعا المواطن الجهات المعنية في ظل حرصها الدائم على نجاح الخدمات البلدية، أن يهتموا بالمسلخ ويتم إصلاح الخلل إن كان هناك انسداد لمجرى التصريف، والاهتمام بالنظافة الدورية للمسلخ حتى تكون الخدمة على مستوى عالٍ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,330
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,596
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,026
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,220

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة