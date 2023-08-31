وفاة "أحمد القرين" بعد معاناة مع المرض

توفي أحمد بن ناصر القرين، شقيق الشيخ نوح بن ناصر القرين، بعد معاناة مع المرض.

"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "القرين" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وسيتم تلقّي العزاء على جوال ابنه أشرف "٠٥٠٣١٢١١٠٠".