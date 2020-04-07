بسبب صراصير وقوارض.. إغلاق سوبر ماركت شهير مرتَيْن متتاليتَيْن بالطائف

زادت غرامته على 13 ألف ريال.. ومالكه يزيل ملصق وأختام البلدية

تعمد مالك سوبر ماركت، بداخله مخبز، إعادة فتحه اليوم التالي لإغلاقه المرة الأولى من قِبل الأمانة بالطائف قبل نحو أربعة أيام، وقام بإزالة ملصق وأختام البلدية بعد وضعها على بوابة ذلك السوبر ماركت، التي تؤكد إغلاقه من قِبل الأمانة لوجود مخالفات. فيما علمت "سبق" بغرامة مالية فُرضت عليه، تزيد على 13 ألف ريال، وباشر المراقبون عملية إغلاقه للمرة الثانية، ومطالبة مالكه بإجراء بعض التحسينات والتعديلات.

وكانت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" قد توافر لديها بلاغ عن مخالفات تضر بالصحة العامة داخل أحد محال السوبر ماركت المعروفة بالمحافظة؛ فباشر المراقبون عملهم، وبدخولهم تم إخضاع مستودع السوبر ماركت أولاً للتفتيش، وهناك تم الكشف عن عدد من الثلاجات بداخلها كمية من المخللات والأجبان منتهية الصلاحية، وتباع للزبائن دون مبالاة لما قد تُحدثه من أضرار صحية، في الوقت الذي كان المستودع يفتقر لأبسط شروط السلامة والصحة الآمنة؛ إذ كانت تكثر الحشرات، ومنها الصراصير، كذلك القوارض، التي كانت تنتشر بذلك المستودع والسوبر ماركت، كذلك افتقاره للتهوية.

المراقبون ذهبوا لداخل مخبز السوبر ماركت، ولاحظوا سوء طاولات الخشب التي تنقل العجائن، وأنها قديمة ومتسخة، وبعض المواد المستخدمة في تجهيز وإعداد المخبوزات منتهية الصلاحية، كذلك الأدوات داخل المخبز تآكلت من الصدأ، وتفتقر للنظافة.

وعليه فقد تم إغلاق السوبر ماركت والمخبز بداخله، وتحويل معاملته للبلدية، لكن صاحبه عاد وفتحه اليوم التالي؛ ليصل بلاغ بذلك للبلدية الفرعية التي عادت وأغلقته للمرة الثانية، وأنذرت مالكه بعدم العودة لذلك إلا بعد أن يبدأ في التعديلات والتحسينات التي طُلبت منه. في حين علمت "سبق" بأن الأمانة كانت قد فرضت عليه غرامة مالية تزيد على 13 ألف ريال بسبب المخالفات التي رُصدت بحقه، على أن يبقى الموقع قيد المتابعة والرقابة من قِبل الأمانة.

يُشار إلى أن الأمانة بالطائف، وببلدياتها الفرعية كافة، تقوم بجولات ميدانية على المخابز والمحال التجارية، مثل البقالات ومحال السوبر ماركت هذه الأيام، بمتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ وذلك لمتابعة تطبيقها وتقيدها بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا. وكانت قد أغلقت أمس مخبزًا داخل سوبر ماركت، هو الثاني خلال أربعة أيام؛ وذلك بعد رصد مخالفات صحية لديه.