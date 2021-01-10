أخبار سارة في تدريبات الهلال قبل موقعة الكلاسيكو مع الأهلي

شارك الثنائي بفريق الهلال عبدالله المعيوف ومدالله العليان اليوم في تدريبات الفريق الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين، وبالتالي تأكدت جاهزية الحارس عبدالله المعيوف لحماية عرين الهلال في المباراة المرتقبة ضد الأهلي يوم الجمعة القادم.

ميدانياً استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، واشتمل المران على تدريبات لياقية، تطبيقات فنية، وجمل تكتيكية.

و أدى اللاعب فواز الطريس جلسة علاجية في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي؛ نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

واصل الثنائي علي آل بليهي وجانغ هيون سو برنامجيهما التأهيليين بالجري وأداء تدريبات لياقية بالكرة.

يؤدي الفريق مساء يـوم غد الاثنين مرانا اعتيادياً؛ وذلك في مقر النادي، استعداداً لخوض لقاء الأهلي يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.